Renault Mobilize e TPer Corrente: nuove vetture in arrivo e nuova app

A Bologna, nella splendida Sala Farnese, Renault e TPer (Trasporti Per l’Emilia-Romagna) hanno annunciato il rafforzamento della loro unione per il servizio di car sharing TPer Corrente, lanciato a partire dal 2018 nelle città di Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno (BO). Creato in seguito al bando pubblicato dal Comune di Bologna, il servizio si fonda su 30.000 iscritti e permette di iniziare il noleggio in una città di partenza e terminarlo in un’altra. Una prospettiva che la maggior parte dei servizi di sharing attuali non consente, ma decisamente comoda e affascinante.

Nuova Zoe per il servizio

Questo servizio poteva contare già su un buon numero di Renault Zoe, ben 155, tuttavia la casa francese ha deciso di aggiungerne altre 180 della nuova generazione, arrivando a una flotta di 335 vetture. La Renault Zoe con l’ultima generazione ha portato molte migliorie, a cominciare dall’autonomia, che può arrivare fino a 395 km secondo il ciclo WLTP. Il sistema di ricaricaè organizzato dalla stessa TPer, che garantisce la fornitura di energia al 100% da fonti rinnovabili, rendendo così il viaggio virtuoso. A tutto questo si aggiungono i vantaggi tipici del car sharing, come il parcheggio compreso nel prezzo, e un’app dedicata che permette sia di localizzare che di sbloccare le portiere dell’auto.

TPer Corrente si amplia

Attualmente il servizio TPer Corrente è attivo al momento a Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno (BO). La società, comunque, ha confermato di essere già in fase avanzata nei colloqui per aumentare la copertura, arrivando a comprendere mano a mano tutta la Regione Emilia-Romagna. Il tutto senza escludere eventuali espansioni oltre confine, seppur al momento non previste. Questo progetto, in cui Renault Zoe è assoluta protagonista, si inserisce in quella pagina chiamata Renaulution annunciata dal presidente Luca De Meo, che crede molto nell’elettrificazione e nelle capacità della sua vettura a zero emissioni.