Renault lancia la terza operazione di azionariato per i dipendenti

Coinvolgere i dipendenti nel proprio business, rendendoli partecipi delle performance aziendali, può essere un incentivo a fare meglio il proprio lavoro e a rafforzare la fiamma della passione per il marchio al cui servizio si opera. Il Gruppo Renault, nella ferma convinzione che i collaboratori debbano trarre vantaggio dalle dinamiche della loro azienda, prosegue il piano di condivisione del valore, iniziato oltre due anni fa, con la prima operazione di allargamento dell’azionariato ai dipendenti.

Ora quel processo, attivato nell’ambito del Renaulution Shareplan, torna ad essere riproposto, in un terzo step, che punta a rafforzare i due precedenti. Fino ad oggi, l’iniziativa ha permesso a circa 98 mila lavoratori, nel biennio 2022 – 2023, di diventare azionisti a condizioni agevolate. Al 31 dicembre dello scorso, il capitale detenuto da questi ultimi ha raggiunto il 5,07%.

L’intervento ora prosegue, su larga scala, con un obiettivo ambizioso: portare questa cifra al 10% entro il 2030. Si tratterebbe di una quota di partecipazione davvero rilevante, che legherebbe in modo solido i dipendenti all’azienda, anche sul fronte finanziario. Una leva scelta dal Gruppo Renault per incrementare l’impegno dei dipendenti verso le performance e le ambizioni aziendali, in un momento difficile per il settore automotive, determinato anche dalle incertezze che avvolgono la cosiddetta “transizione ecologica“.

Luca de Meo, CEO della holding transalpina, è legato particolarmente all’iniziativa: “Portando avanti questo piano di azionariato per i dipendenti, il Gruppo Renault resta fedele a se stesso: un’azienda che fa innovazione in tutti i settori proseguendo la sua tradizione di laboratorio sociale”. Dicevamo che sono 98 mila i dipendenti già coinvolti nel progetto, nei primi anni.

Come le collocazioni azionarie precedenti, anche le nuove riguarderanno i dipendenti del Gruppo Renault e delle sue filiali, in 30 Paesi diversi, compresa l’Italia. L’offerta comprende l’assegnazione a titolo gratuito di 7 azioni agli aventi diritto e la possibilità di acquistare azioni con uno sconto del 30%, a cui si aggiunge un ulteriore contributo aziendale. Il periodo di sottoscrizione andrà dal 18 settembre al 2 ottobre 2024 compresi. A norma di legge, l’investimento di ogni singolo dipendente sarà limitato al 25% della sua retribuzione annua lorda stimata per il 2024.