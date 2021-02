Renault Kadjar 2022: nuove indiscrezioni sulla seconda generazione

Entro fine anno, nel corso dell’autunno, sarà svelata la nuova generazione della Renault Kadjar, la cui commercializzazione partirà ufficialmente nel 2022. Gemella della terza generazione della Nissan Qashqai, la nuova SUV di dimensioni compatte della Losanga sarà proposta in numerose declinazioni, soprattutto a propulsione ibrida.

Tre versioni a propulsione ibrida

Infatti, la gamma della seconda generazione della Renault Kadjar comprenderà la motorizzazione 1.6 E-Tech da 140 CV di potenza per la versione HEV, più le unità 1.2 TCe E-Tech da 170 CV e 1.5 TCe E-Tech da 240 CV di potenza complessiva nella configurazione a propulsione ibrida Plug-In. Per il futuro, invece, non è esclusa la declinazione in chiave sportiva da circa 400 CV di potenza complessiva con il brand Alpine, anch’essa a propulsione ibrida Plug-In destinata a competere con la più volte ipotizzata Peugeot 3008 PSE.

Le motorizzazioni a benzina e diesel

Per quanto riguarda le altre motorizzazioni, la nuova Renault Kadjar dovrebbe essere disponibile con il propulsore a benzina 1.2 TCe a tre cilindri, affiancato dal motore di pari alimentazione 1.5 TCe a quattro cilindri che potrebbe essere proposto nelle versioni da 160 CV e 200 CV di potenza. Non dovrebbe mancare l’alimentazione a gasolio, con le unità diesel 1.5 BluedCi da 100 CV di potenza e 2.0 BluedCi da 160 CV o 185 CV di potenza.