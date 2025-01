“Zero emissioni, consumi ridotti al minimo e un’autonomia da record.” Questi sono gli ambiziosi obiettivi del nuovo concept Renault Filante Record 2025, l’ultima innovazione firmata dal costruttore francese, pronta a rivoluzionare gli standard di efficienza nel mondo delle auto elettriche.

Renault Filante Record, a trazione elettrica

Il costruttore francese ha sviluppato questo avveniristico prototipo monoposto per superare ogni limite di efficienza energetica. Dotato di una batteria da 87 kWh, il veicolo si distingue per soluzioni tecnologiche d’avanguardia e un design futuristico che fonde tradizione e innovazione.

Le linee del Filante Record 2025 rendono omaggio a tre leggendarie vetture da record del marchio: i fari tondi si ispirano alla 40 CV des Records degli anni ’20, gli pneumatici in evidenza richiamano la Nervasport des Records del 1934, mentre gli elementi ad arco celebrano la Etoile Filante del 1956.

La carrozzeria, dipinta in un esclusivo Ultraviolet Blue cangiante, è progettata per massimizzare l’efficienza, con dettagli come le carenature sulle ruote per ridurre le turbolenze. Ogni elemento è stato studiato per ottenere una aerodinamica avanzata, rendendo questa vettura un laboratorio tecnologico su quattro ruote.

Il focus sulla leggerezza ha portato all’impiego di materiali innovativi come fibra di carbonio, leghe di alluminio e Scalmalloy, mantenendo il peso complessivo sotto la tonnellata. Nonostante ciò, la vettura integra un pacco batterie da 87 kWh con tecnologia cell-to-pack sviluppata da Ampere, ottimizzando spazio e distribuzione delle masse.

Si inserisce nella categoria delle supercar pronte a superare i record

Con una lunghezza di 5,12 metri, il concept mantiene proporzioni compatte in larghezza (1,71 m) e altezza (1,19 m). Il peso complessivo di 1.000 kg è distribuito tra i 600 kg della batteria e i 400 kg della struttura, realizzata con un mix innovativo di alluminio, fibra di carbonio e acciai speciali.

L’ottimizzazione energetica è stata curata in ogni dettaglio: dal pacco batteria integrato con involucro in carbonio fino agli esclusivi pneumatici Michelin da 19 pollici, progettati per ridurre al minimo le perdite di energia. Con queste caratteristiche, Renault mira a superare i record di efficienza stabiliti da concept rivali come la Mercedes Vision EQXX.