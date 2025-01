La Renault Symbioz si posiziona come una delle protagoniste del mercato delle auto ibride, offrendo una combinazione di tecnologia avanzata, comfort e prestazioni a un prezzo competitivo. Disponibile in tre varianti di equipaggiamento, questa vettura è progettata per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di automobilisti.

Renault Symbioz, il prezzo

I prezzi partono da 33.500 euro per la versione base Techno, che include dotazioni di serie come il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, un display da 10,4 pollici e la strumentazione digitale Driver Display da 10 pollici. Per chi preferisce un’estetica più sportiva, l’allestimento Esprit Alpine, a partire da 35.000 euro, offre cerchi in lega da 19 pollici e un volante riscaldato. Al vertice della gamma troviamo la versione Iconic, disponibile a 36.500 euro, che aggiunge sedili anteriori riscaldabili, un portellone posteriore elettrico con apertura hands-free e il sistema di parcheggio automatico.

Dal punto di vista tecnico, questa berlina si distingue per il motore da 1,6 litri e 4 cilindri benzina E-Tech Full Hybrid, capace di erogare 143 CV e 250 Nm di coppia. Le prestazioni includono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e una velocità massima di 170 km/h, con un consumo dichiarato di soli 4,7 litri ogni 100 km, a conferma dell’efficienza del sistema ibrido.

Una vettura equilibrata

Con dimensioni pari a 4,41 x 1,80 x 1,58 metri, la Renault Symbioz offre un equilibrio perfetto tra spazio interno e compattezza, risultando ideale sia per la città che per i viaggi. Il bagagliaio, con una capacità variabile tra 492 e 1.582 litri, garantisce una notevole versatilità per il trasporto di bagagli e oggetti di vario tipo.

Un elemento distintivo è il tetto panoramico Solarbay, disponibile come optional al costo di 1.500 euro. Questa innovazione utilizza cristalli liquidi per regolare la trasparenza del vetro, offrendo un comfort termico ottimale e una protezione solare avanzata. La Renault Symbioz rappresenta una scelta interessante per chi cerca un’auto capace di combinare design, sostenibilità e tecnologia a un prezzo accessibile. Con l’imminente arrivo della versione Evolution entro l’anno, la gamma promette di offrire ancora più opzioni per i potenziali acquirenti.