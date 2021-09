Renault Clio Cup 2021: appuntamento al Red Bull Ring

Questo fine settimana, presso il circuito austriaco del Red Bull Ring, è in programma il campionato Renault Clio Cup Europe con la quinta e penultima tappa del Gruppo A italiano che conta ben 22 piloti partecipanti su 38 totali, tra cui anche il nostro Gaetano Cesarano, direttore di Autoblog.it, al volante della Clio 333 per la categoria Press League.

Due qualifiche per altrettante gare

Oggi, venerdì 10 settembre, la Renault Clio Cup Europe al Red Bull Ring prevede i due turni di prove libere alle ore 09:15 e 13:50. Domani, sabato 11 settembre, sono in programma le Qualifiche 1 alle ore 9:50 e la Gara 1 alle ore 14:35. Domenica 12 settembre, invece, sono previste le Qualifiche 2 alle ore 9:40 e la Gara 2 alle ore 16:20.

Tutti in lotta per varie categorie

Oltre alla Press League dedicata ai giornalisti del settore auto, il Gruppo A italiano del campionato Renault Clio Cup Europe comprende anche le categorie Gentlemen e Challengers. Le varie classifiche sono guidate dai piloti Alessio Alcidi del team CAAL Racing con 82 punti per la categoria Challengers, Alessandro Sebasti Scalera del team Milan Competition con 140 punti per la categoria Gentlemen e Marc Guillot sempre del team Milan Competition con 260 punti per il campionato Renault Clio Cup Europe.