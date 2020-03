Renault Clio Cup Italia 2020: arriva il team Race Lab

Di Rosario Scelsi mercoledì 4 marzo 2020

Una nuova squadra entra in scena nel monomarca Renault targato Fast Lane Promotion. In pista, con una delle Clio RS 1.6 turbo, anche il team Race Lab.

Cresce il numero di iscritti alla Renault Clio Cup Italia 2020. Fra i protagonisti del confronto in pista con le Clio RS 1.6 turbo ci sarà anche una nuova realtà: il team Race Lab.

Questa squadra, che si appresta al debutto nel monomarca riservato alle veloci auto della casa francese, nasce dall'esperienza di Matteo Poloni e Andrea Ferrario. Il primo dei due, che farà da team manager, non è un volto nuovo nella serie della Fast Lane Promotion, dove ha militato nelle ultime stagioni. Ferrario sarà invece il responsabile tecnico.

Il team Race Lab entrerà in scena nella Renault Clio Cup Italia 2020 sin dalla tappa inaugurale, in programma a Monza nel weekend del 17 maggio. Ora si è in attesa di conoscere il nome del pilota che porterà in pista la sua Clio RS 1.6 turbo.

Nel 2020 il monomarca targato Fast Lane Promotion si articolerà su sei doppi appuntamenti, in abbinamento con i weekend ACI Sport. L'inedita collocazione permetterà di godere della diretta televisiva in tutte le sfide in calendario.

Calendario Renault Clio Cup Italia 2020

17 Maggio- Monza

31 Maggio - Imola

28 Giugno - Misano

19 Luglio - Mugello

20 Settembre - Vallelunga

18 Ottobre 2020 - Monza