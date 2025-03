Renault Arkana in difficoltà: le vendite calo si attestano su un preoccupante -35% in Europa, accompagnate da una riduzione della gamma motori e problemi tecnici significativi. Le immatricolazioni del crossover francese sono crollate del 35,4% in Francia e del 35% nel resto del continente rispetto all’anno precedente.

Gamma motori ridotta all’osso

La gamma motori della Renault Arkana, un tempo articolata su due opzioni, è stata recentemente ridotta. Renault ha deciso di eliminare il propulsore 1.3 TCe mild hybrid da 140 CV, sviluppato in collaborazione con Mercedes, mantenendo in listino solo il più efficiente 1.6 E-Tech Full Hybrid da 145 CV. Questa scelta strategica si allinea con la crescente domanda di veicoli a basso impatto ambientale.

Il sistema Full Hybrid consente infatti di percorrere fino all’80% dei tragitti urbani in modalità elettrica, riducendo consumi ed emissioni. L’abbandono del motore 1.3 TCe, già escluso da altri modelli come Captur e Austral, conferma la volontà del costruttore di puntare su tecnologie più avanzate e sostenibili.

Renault Arkana, un futuro incerto

Oltre al calo delle vendite, Renault deve affrontare problematiche tecniche che coinvolgono anche altri modelli del gruppo. Diversi proprietari di Sandero e Clio hanno segnalato guasti alla catena distribuzione, componente essenziale che, se danneggiata, può comportare riparazioni particolarmente onerose.

In un mercato sempre più orientato verso i motori ibridi ed elettrici, il futuro della Renault Arkana appare incerto. Sebbene la scelta di concentrarsi sulla tecnologia Full Hybrid possa rivelarsi vincente nel lungo termine, nel breve periodo ha contribuito al significativo calo delle vendite del modello.