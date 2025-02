“Non avrebbe senso una Renault Clio elettrica quando abbiamo già la Renault 5″, ha dichiarato Laurens van den Acker, direttore del design del Gruppo Renault, delineando il futuro della celebre utilitaria francese. Nel 2026, la sesta generazione della Clio vedrà la luce, ma senza una versione a batteria, puntando invece su motorizzazioni ibride e benzina.

Renault Clio: niente versione alla spina

Questa scelta strategica mira a distinguere nettamente la Clio dai modelli full electric del marchio, come le future Renault 5 e Renault 4, progettate esclusivamente come vetture elettriche. In controtendenza rispetto al mercato che spinge verso l’elettrificazione totale, Renault opta per una gamma diversificata, rispondendo alle esigenze di chi preferisce una transizione graduale verso le nuove tecnologie di propulsione.

Il nuovo design sportivo della Clio 2026 si ispirerà al concept Renault Emblème, con un frontale completamente rinnovato caratterizzato da linee più dinamiche e aerodinamiche. Sebbene le proporzioni complessive rimarranno fedeli all’attuale generazione, verrà posta particolare attenzione all’efficienza aerodinamica per ottimizzare consumi ed emissioni.

Si conferma elettrica

All’interno dell’abitacolo, ci sarà una significativa evoluzione tecnologica grazie all’implementazione del sistema Android Automotive. Questa innovazione garantirà una maggiore integrazione con i dispositivi mobili e l’accesso a servizi come Google Maps e Google Assistant, offrendo un’esperienza di guida moderna e connessa.

La decisione di non includere una versione elettrica nella gamma della Renault 2026 riflette una mossa strategica per posizionare la Clio come un’alternativa accessibile e versatile nel segmento delle compatte. La nuova generazione si propone come un ponte tra tradizione e innovazione, combinando tecnologie moderne con motorizzazioni convenzionali, in attesa che il mercato sia pienamente pronto per il passaggio all’elettrico.