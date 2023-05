Renault al lavoro su un’auto elettrica da 20.000 €

Parlando all’evento Future of the Car del Financial Times, come riportato da Autocar, il capo del Gruppo Renault Luca de Meo ha affermato che un’auto elettrica intorno ai 20.000 € sarebbe la chiave per “consentire la democratizzazione dei veicoli elettrici che potenzialmente ne aumenterà il volume”. Il dirigente italiano ha indicato le kei car giapponesi come fonte di ispirazione per il modello che potrebbe rappresentare la entry level della gamma elettrica di Renault. Queste city car squadrate sono progettate per soddisfare le rigide normative in materia di dimensioni e potenza previste dal Giappone, ma sono disponibili in tutte le forme e dimensioni, dalle auto sportive fino ai camion dei pompieri.

Renault in futuro lancerà una elettrica low cost da circa 20.000 €

“Mi piace molto l’idea di tradurre in lingua europea il concetto di kei car in Giappone”, ha detto all’evento il numero uno del gruppo francese. E’ probabile che l’auto elettrica economica di Renault di cui parla de Meo possa utilizzare la piattaforma CMF-BEV. Questa promette di ridurre di un terzo il prezzo delle nuove auto elettriche. Una vettura di questo tipo sarrebbe notevolmente più economica della Renault 5 che sarà presentata nell’autunno del 2024 e che dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 25.000 €.

Dunque la casa francese adotterebbe una strategia simile a quella di Volkswagen che di recente ha promesso il lancio di una nuova auto elettrica entry level che forse si chiamerò Volkswagen ID.1 il cui costo dovrebbe aggirarsi proprio intorno ai 20.000 €. Il gruppo transalpino potrebbe inoltre sfruttare anche l’esperienza di Dacia nel realizzare auto low cost. La casa rumena in gamma vanta la Dacia Spring auto elettriche che parte da circa 20.000 €.