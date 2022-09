Renault 5 elettrica: una showcar cattiva presto al debutto

Il 2022 è l’anno del cinquantesimo anniversario della Renault 5. In questi mesi si sono svolti vari festeggiamenti per celebrare la ricorrenza anagrafica dell’iconico modello. La scia continua, con una showcar elettrizzante, che vuole omaggiare le sue versioni più sportive, alcune delle quali entrate nel mito. Al momento ci dobbiamo accontentare di pochi teaser, ma presto conosceremo meglio questa rivisitazione 100% elettrica, in chiave contemporanea, delle Renault 5 più muscolari della storia.

Sembra uscita da un videogame

Si tratta di una concept car da salone, con potenza da vendere sotto il cofano. Le immagini trasmettono l’idea di un’auto da videogioco. A quel mondo si ispira, per stessa ammissione della casa madre. Il look è esuberante in modo incredibile: difficile pensare a una vettura stradale così anabolizzata, ma alleggerendo il tono muscolare, magari, qualcosa per il listino potrebbe spuntare, nel segno della sportività, anche se in chiave “green”.

Tutto pronto per il debutto

L’appuntamento con il vernissage è fissato per il 22 settembre, quando la nuova Renault 5 da salone si offrirà alla curiosità del pubblico sul sito web del costruttore francese. Il quadro prestazionale si annuncia di alto livello: non potrebbe essere diversamente, visto il taglio stilistico dell’opera. Il primo contatto dal vivo con la gente è previsto nei giorni del 24 e 25 settembre. In quelle date, la showcar basata sulla Renault 5 elettrica di prossima generazione, che punta a diventare uno dei modelli cruciali per la transizione energetica della casa della losanga, sarà presentata all’evento Chantilly Arts & Elegance Richard Mille.

La showcar Renault 5 acchiappa sguardi

Dopo l’anteprima mondiale, l’auto verrà esposta al Salone di Parigi 2022, a partire dal 17 ottobre. Le sue forme cattivissime sapranno richiamare l’interesse dei visitatori della rassegna transalpina, con la forza dirompente del loro carattere. Fra gli elementi più vistosi di questa showcar Renault 5 spiccano l’enorme alettone posteriore e i passaruota allargati all’inverosimile. Non è la configurazione ideale per esporla davanti a un teatro, ma in occasione dei raduni potrà guadagnare l’ammirazione degli appassionati più esuberanti.