Renault 5 Turbo 3: il restomod by Legende Automobiles

Icona delle auto sportive e compatte degli anni ’80, la Renault 5 Turbo è arrivata ai giorni nostri con una fama di vettura indomita e per piloti veri. Sappiamo che, nei programmi di Renault, è previsto il ritorno nelle scene mondiali della Renault 5, tuttavia non avrà un motore turbo benzina, ma avrà una propulsione elettrica, come impone il mercato.

Nel frattempo però, c’è chi si è divertito a dare un tocco di modernità e di attualità alla Renault 5 Turbo del passato, donandogli ancora più cavalli (raggiungendo quota 400 CV). Stiamo parlando di Legende Automobiles, che non ha badato a spese e ha tirato fuori un progetto in fibra di carbonio e tanta potenza, per dar vita alla Renault 5 Turbo 3, la più cattiva di sempre.

Le caratteristiche

Questa nuova creazione sfoggia una carrozzeria in fibra di carbonio rifinita a mano, con totale devozione e fedeltà alle forme delle antenate Turbo 1 e Turbo 2. I richiami ai tempi che furono si notano in tanti dettagli, come le luci – adesso a LED – con taglio quadrato, le grandi prese d’aria posteriori, il design dei cerchi in lega (da 16″ all’anteriore e 17″ al posteriore) e l’inconfondibile dicitura “Turbo” nella parte bassa delle portiere. Tutto è un vero omaggio alla sportiva Renault degli anni ’80.

Gli interni

Nell’abitacolo si respira un’aria essenziale, ma non spartana. A disposizione degli occupanti ci sono la strumentazione digitale e il climatizzatore bizona, così come i sedili sportivi ultra sottili con cinture a 4 punti. Nel retro troviamo una gabbia di sicurezza sistemata sopra il vano motore, posizionato al posteriore, dove risiede l’anima di questo restomod. Si tratta di un’unità 2.0 litri turbo benzina del quale non si conoscono in modo completo i dettagli ma solo la potenza, che arriva ai suddetti 400 CV. Questa vettura ha tutto il fascino per fare breccia nel cuore di chi ha nostalgia delle sportive anni ’80, a patto che sia disposto a staccare un assegno con almeno cinque zeri.