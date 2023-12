Renault 5 E-Tech: trapelano le prime immagini prima del debutto

Le prime immagini della versione definitiva della Renault 5 E-Tech sono trapelate sul web nelle scorse ore. La vettura farà il suo debutto ufficiale il prossimo 26 febbraio in occasione del Salone dell’auto di Ginevra. Si tratta di immagini che arrivano direttamente dai brevetti depositati presso l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Queste immagini confermano che il modello di produzione sarà davvero molto vicino nello stile alla concept car svelata da Renault negli scorsi anni.

Prime immagini senza veli della versione definitiva di Renault 5 E-Tech

Esteticamente parlando, la Renault 5 E-Tech si distingue per la sua firma luminosa quadrata nello scudo anteriore, che si integra meglio con la carrozzeria per rispettare le norme di sicurezza. Sul fianco, vediamo due sportelli che potrebbero servire per la ricarica e per la condivisione dell’energia con la rete tramite V2G, ma non è ancora confermato. La vettura ha anche specchietti più grandi, maniglie delle porte normali davanti e nascoste dietro, e una cornice rossa che contorna il tetto partendo dal montante anteriore. Sul retro, la parte bassa è sagomata per ospitare la targa e il pulsante per aprire il portellone è in alto nello scudo.

La Renault 5 E-Tech non ha ancora mostrato il suo abitacolo, che rimane un mistero. La vettura si basa sulla piattaforma CMF-B EV, chiamata anche AmpR Small, che deriva dalla CMF-B delle Renault a combustione. Si tratta di una base adattata e migliorata per le esigenze dell’elettrico. La R5 E-Tech avrà un costo iniziale di 25 mila euro con la batteria da 40 kWh, che sarà la seconda opzione disponibile, dopo quella da 52 kWh che garantirà 400 km di autonomia.

Renault dunque svelerà la sua vettura al Salone di Ginevra 2024 a febbraio ma possiamo ormai dire che tra gli ultimi teaser e queste immagini trapelate questa auto ormai la conosciamo abbastanza bene. Rimangono da conoscere solo gli ultimi dettagli che saranno svelati in sede di presentazione.