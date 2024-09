Record di auto elettriche vendute in Cina: ad agosto oltre 1 milione

La tecnologia a batteria ha smosso e dato una spinta decisiva all’industria della Cina, che adesso si gode i frutti. Basti pensare che lo scorso mese è stata superata la quota di 1 milione di veicoli BEV prodotti, con un pizzico di gioia velata dal governo di Pechino. Si tratta di un vero record, perché appena cinque anni fa questa era la cifra che si otteneva in un anno di vendite di EV.

Cina: le ragioni della crescita delle elettriche

Il volume delle vendite di veicoli elettrici in Cina è aumentato di anno in anno con grande forza. Il precedente record mensile è stato raggiunto nel dicembre 2023, quando sono stati immatricolati poco più di 950.000 veicoli elettrici. Era quindi ormai soltanto questione di tempo prima che venisse superata la fatidica soglia del milione. Sebbene il mercato sia cresciuto in modo organico, le vendite di agosto sono state favorite dall’aumento di un programma di sovvenzioni commerciali finanziato dal governo di Pechino.

La Cina aveva smesso con le sovvenzioni per i veicoli elettrici a livello nazionale a inizio anno, dopo oltre un decennio di presenza stabile a supporto degli automobilisti, tuttavia a partire dall’aprile di quest’anno è stato introdotto un nuovo incentivo a breve termine. Questo programma di permuta di NEV (New Energy Vehicle) ha dato l’opportunità ai consumatori di permutare i vecchi veicoli elettrici immatricolati tra il 2011 e il 2018, dando loro fino a 1.400 dollari per l’acquisto di un nuovo EV. A luglio, il programma è stato esteso anche ai veicoli ICE e la sovvenzione per i veicoli elettrici è raddoppiata a poco più di 2.800 dollari. Questa manovra ha stimolato una scia fragorosa di permute, che ha portato al picco di vendite di nuovi veicoli elettrici registrato ad agosto.

Le auto elettriche nel mondo

Le vendite di veicoli elettrici, a livello mondiale, calano tanto che si parla apertamente di un ridimensionamento dei piani di elettrificazione. Sebbene ciò sia vero per l’Europa e il Nord America, la Cina prosegue nel suo ruolo di capofila dell’espansione globale di questo campo della mobilità. La repentina crescita del mercato del Dragone ha dato vita a una serie di produttori di veicoli elettrici puri, che sono andati a scontrarsi con le case automobilistiche tradizionali, suscitando la preoccupazione dei governi stranieri.

Questo ha causato l’introduzione di dazi da parte di UE, Stati Uniti, Canada e altri paesi, volti a limitare le esportazioni di veicoli elettrici cinesi. Queste restrizioni commerciali hanno compresso i mercati di esportazione della Cina, alimentando ulteriormente le vendite interne in agosto.