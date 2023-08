Ecco cosa c’è dietro il fenomeno delle auto elettriche abbandonate in Cina [VIDEO]

La Cina è il leader mondiale nel mercato delle auto elettriche, ma dietro il successo si nasconde anche uno spreco enorme. Centinaia di veicoli a batteria sono stati abbandonati in vari luoghi del paese, diventando dei veri e propri cimiteri di veicoli elettrici. Di recente di questo fenomeno se ne è occupato Bloomberg con un interessante report di cui vi mostriamo un video su YouTube.

Ecco cosa c’è dietro ai filmati provenienti dalla Cina che mostrano campi con migliaia di auto elettriche abbandonate

La Cina ha iniziato a incentivare la produzione e il consumo di auto elettriche più di un decennio fa, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e di creare un’industria innovativa. Circa un centinaio di produttori di auto, sia tradizionali che emergenti, si sono lanciati nella sfida, producendo milioni di veicoli a batteria. La domanda è stata sostenuta soprattutto dalle società di ride-hailing, che hanno acquistato o noleggiato le auto elettriche per offrire servizi di trasporto ai clienti. Le vetture elettriche prodotte in questa fase erano per lo più semplici e con una bassa autonomia, spesso inferiore ai 100 chilometri per carica.

Tuttavia, il boom delle auto elettriche ha avuto anche dei costi elevati. Il governo ha speso miliardi di dollari in sussidi, che hanno favorito la proliferazione di produttori di scarsa qualità e la speculazione finanziaria. Inoltre, molti dei veicoli prodotti sono diventati obsoleti in breve tempo, a causa dell’evoluzione tecnologica e della concorrenza sempre più agguerrita.

Molti dei veicoli elettrici sono stati quindi abbandonati dai proprietari o dalle società di ride-hailing, che hanno fallito o hanno rinnovato il loro parco auto. In diverse città cinesi, come Hangzhou, sono apparsi dei veri e propri cimiteri di auto elettriche, dove centinaia di veicoli sono stati lasciati tra le erbacce e i rifiuti. Alcune auto sono state abbandonate da così tanto tempo che hanno addirittura delle piante che crescono dal cofano. Queste scene ricordano il crollo del mercato delle biciclette condivise nel 2018, quando decine di milioni di bici sono finite nei fiumi, nei fossati o nei parcheggi inutilizzati dopo l’ascesa e la caduta di startup sostenute da grandi aziende tecnologiche come Ofo e Mobike.

Il futuro delle auto elettriche in Cina dipenderà quindi dalla capacità dei produttori di innovare e di soddisfare le esigenze dei consumatori, che sono sempre più esigenti e consapevoli. Allo stesso tempo, sarà necessario affrontare il problema dello smaltimento dei veicoli obsoleti o abbandonati, che rappresentano una minaccia per l’ambiente e per la sicurezza.