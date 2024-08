Un recente studio del Vehicle Technologies Office del Department of Energy degli Stati Uniti ha evidenziato una riduzione significativa dei costi delle batterie destinate alle auto elettriche, con un calo impressionante del 90% tra il 2008 e il 2023. Questo drastico abbassamento dei prezzi sta contribuendo notevolmente a ridurre il divario di costo tra i veicoli a combustione interna e quelli elettrici, avvicinando sempre di più la parità di prezzo tra le due tipologie di veicoli.

Nel 2008, il costo di un pacco batterie agli ioni di litio si attestava a 1.415 dollari per kilowattora (kWh). Quindici anni dopo, nel 2023, questo costo è sceso a soli 139 dollari per kWh. Anche considerando l’inflazione, che ridurrebbe il valore iniziale a circa 1.000 dollari, il calo dei prezzi rimane comunque notevole, soprattutto tra il 2009 e il 2013, periodo in cui si è registrato il maggior ribasso.

Batterie per auto elettriche, previsioni future

Questo trend di riduzione dei costi delle batterie non sembra destinato a fermarsi. Secondo le case automobilistiche, infatti, i prezzi continueranno a scendere nei prossimi anni, rendendo i veicoli elettrici sempre più accessibili al grande pubblico. Uno studio di Gartner, società specializzata in analisi di mercato, prevede che entro il 2027 la produzione di veicoli elettrici sarà addirittura più economica rispetto a quella dei veicoli a combustione interna.

Molte aziende del settore automobilistico si aspettano che la tanto attesa parità di prezzo tra veicoli elettrici e quelli tradizionali venga raggiunta entro la fine di questo decennio. Tuttavia, rimane un’incognita l’impatto che il recente rallentamento del mercato globale dei veicoli elettrici potrebbe avere sulla continua discesa dei prezzi delle batterie.

Se questa tendenza al ribasso dei costi delle batterie dovesse mantenersi costante, potremmo assistere a un cambiamento epocale nel settore automobilistico, con i veicoli elettrici che diventeranno una scelta non solo ecologica, ma anche economicamente vantaggiosa per i consumatori.