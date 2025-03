RC Auto: prezzi in aumento e aumenti ingiustificati

RC Auto: rincari del 12,6% in tre anni, giovani e assicurati con classi di merito alte i più colpiti. I dati parlano chiaro: dopo una riduzione del 36% nei prezzi RC Auto nell’ultimo decennio, si è verificata un’inversione di tendenza con un aumento del 12,6% dal 2021 al 2024. Attualmente, la media si attesta sui 416 euro, con incrementi significativi del 23,4% per gli under 25 e del 17,8% per chi supera la classe 2 di merito. Tuttavia, in parallelo, gli incidenti stradali sono diminuiti del 4,3%.

Il mercato della RC Auto in Italia vive una fase contraddittoria. Dopo anni di calo dei costi, gli ultimi tre anni hanno registrato un preoccupante aumento. Nonostante si siano ridotte le disparità territoriali tra Nord e Sud e il divario con i prezzi europei sia sceso da 200 a meno di 50 euro, i rincari continuano a pesare soprattutto sui giovani conducenti e su chi possiede classi di merito elevate.

Tra i fattori principali di questi aumenti si evidenziano le tensioni geopolitiche mondiali, che hanno influito sui costi di gestione delle compagnie assicurative e sui prezzi dei ricambi. Tuttavia, questa tendenza appare in contrasto con i dati forniti dall’IVASS: nel primo semestre 2024, gli incidenti stradali sono calati del 4,3%, i decessi del 6,8% e i feriti dell’8%.

Critiche dure sono arrivate da Assoutenti, che ha definito questi aumenti ingiustificati. Il presidente dell’associazione, Gabriele Melluso, ha sottolineato come, a fronte di una diminuzione dei sinistri, le compagnie abbiano registrato profitti record di 8 miliardi di euro nel 2023, con un incremento del 249% rispetto all’anno precedente.

Un effetto collaterale preoccupante di questi rincari è l’aumento delle frodi assicurative. Un’indagine di Facile.it ha rivelato che oltre 1,5 milioni di italiani sono stati vittime di polizze false, con danni economici complessivi superiori ai 620 milioni di euro. L’IVASS ha intensificato i controlli, scoprendo numerosi siti web abusivi che promuovevano offerte fraudolente.

Consumatori e associazioni di categoria chiedono un cambio di rotta, con prezzi più equi e maggiore trasparenza da parte delle compagnie assicurative.