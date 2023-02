Range Rover Sport Deer Valley Edition: nuova serie limitata

La Range Rover Sport Deer Valley Edition nasce da una partnership che celebra le piste innevate, ambiente dove esprime in pieno il suo piglio glamour. Non è una versione per tutte le tasche, perché negli USA viene proposta a 165 mila dollari, ma chi ama distinguersi nel segno dello stile, senza dover fare i conti con ristrettezze economiche, può trovarla molto appetibile.

Auto figlia di un’intesa montana

L’allestimento nasce dalla partnership triennale recentemente siglata da Range Rover con il Deer Valley Resort dello Utah. Il nome dell’auto evidenzia senza mezzi termini la connessione. A fare da base ci ha pensato la Sport Autobiography P530 V8, ma ci sono molte differenze.

Dettagli esclusivi che profumano di Dolce Vita

La Deer Valley Edition sfoggia un’esclusiva verniciatura Deep Gloss Vermillion Red che contrasta con gli elementi scuri del pacchetto Black Exterior, incluso nel prezzo. Quest’ultimo tema è ripreso sui cerchi SV Bespoke da 23 pollici, che presentano una finitura grigio scuro satinato e accenti in fibra di carbonio. Il SUV d’oltremanica verrà fornito anche con un box da tetto per sci alpino, montato su dei mancorrenti accessori. Il loro stile sarà esclusivo.

Sfarzo e potenza per questa Range Rover Sport

Anche l’abitacolo avrà dei tocchi da maestro. La tela interna, infatti, sarà impreziosita da sedili in pelle semi-anilina, abbinati a finiture in fibra di carbonio. Specifici i battitacco “Deer Valley Edition” e la copertura del portabicchieri, con incise le firme di Lindsey Vonn e Ted Ligety, campioni della Coppa del Mondo di Sci. A fornire l’energia dinamica alla Range Rover Sport Deer Valley Edition ci penserà il motore V8 biturbo da 4.4 litri, che eroga una potenza massima di 525 cavalli e una coppia massima di 749 Nm, per uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 4.3 secondi.

Auto emozionante per un pacchetto unico

Il vigore prestazionale giunge a terra con l’ausilio di una trasmissione automatica a otto rapporti e della trazione integrale. Notevole la punta velocistica, che si spinge nel territorio dei 250 km/h. Solo 20 gli esemplari previsti per questa edizione limitata. Nel prezzo sono compresi un soggiorno di tre giorni al Deer Valley Resort, due pass Ikon, una coppia di set da sci Hinterland personalizzati ed altro ancora. Una quota della spesa d’acquisto sarà destinata a iniziative benefiche.

