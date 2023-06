Range Rover Evoque 2024: il SUV compatto di lusso si aggiorna [FOTO]

Il Range Rover Evoque ha ricevuto un importante aggiornamento da parte di Land Rover con l’introduzione del nuovo restyling. La casa automobilistica di lusso ha integrato tecnologie avanzate e materiali di lusso nel suo iconico modello, creando un’estetica generale davvero futuristica.

L’esterno del nuovo Evoque sfoggia un’audace griglia frontale e dei fari Pixel LED ultra sottili, enfatizzando ulteriormente le sue caratteristiche luci diurne. L’aggiunta di nuovi inserti e colorazioni esterne si armonizzano perfettamente con il distintivo tetto sospeso, la linea di cintura continua e le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, conferendo al SUV compatto un aspetto esterno raffinato e distintivo.

Il sistema di infotainment Pivi Pro è abbinato a un nuovo display touch flottante

L’interno del Range Rover Evoque 2024 è un mix di lusso e tecnologia. Al centro, un elegante display touch in vetro curvo da 11.4 pollici fluttua sul cruscotto, offrendo un accesso immediato al sistema di infotainment Pivi Pro.

L’ampio portaoggetti e il caricatore wireless per smartphone offrono praticità e comfort mentre l’integrazione con Amazon Alexa e gli aggiornamenti via OTA garantiscono un’esperienza d’uso sempre all’avanguardia.

Il benessere a bordo è garantito dalla tecnologia Cabin Air Purification Plus di Land Rover, in combinazione con i lussuosi sedili in tessuto Ultrafabrics e Kvadrat. Ogni dettaglio è curato alla perfezione, dal Moonlight Chrome sul volante fino alle rifiniture della consolle centrale e alle prese d’aria.

Quattro allestimenti disponibili

L’Evoque restyling si distingue per la sua offerta di allestimenti: S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography. Spicca la versione P300e ibrida plug-in, che offre fino a 62 km di autonomia in modalità EV grazie a una batteria da 14,9 kWh, proponendo allo stesso tempo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

Con opzioni di ricarica rapide e domestiche, nonché una selezione di motori Ingenium a benzina e diesel con tecnologia mild hybrid, il nuovo modello può essere personalizzato in base alle proprie esigenze.

Le nuove opzioni cromatiche – Arroios Grey, Tribeca Blue e Corinthian Bronze – e le opzioni di tetto a contrasto in Narvik Black e Corinthian Bronze permettono ai clienti di esprimere la propria individualità. La raffinatezza esteriore è accentuata da otto cerchi in lega fino a 21” e cinque nuove finiture.

Ci sono anche i sistemi Adaptive Dynamics e Terrain Response 2

Il nuovo display touch consente un facile accesso a tutte le principali funzioni del veicolo, tra cui clima, sedili e audio. La suite di tecnologie di videocamere del nuovo Ranger Rover Evoque, tra cui 3D Surround View, ClearSight Round View e ClearSight Interior Rear View, offre al conducente una maggiore sicurezza.

Il sistema Adaptive Dynamics, disponibile come optional, garantisce una guida personalizzata mentre il sistema Terrain Response 2 permette al conducente di adattare le impostazioni del veicolo a sette diverse modalità di guida.

Infine, il nuovo restyling del SUV compatto, con il suo mix di lusso, tecnologia e prestazioni, è già disponibile per l’ordine in Italia, con un prezzo di partenza di 49.800 €.