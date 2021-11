Range Rover Classic Reborn by Kingsley Cars: restomod elettrico

I restomod sono restauri di auto d’epoca che aggiungono modifiche moderne alle auto classiche. Questo tipo di lavoro ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, generalmente focalizzato sulla conversione di modelli storici di alto valore in auto elettriche. In questo caso Kingsley Cars ha deciso di dare una seconda vita alla Range Rover Classic con un restauro completo, senza però tracce di batterie o motori elettrici.

La cosiddetta Range Rover Classic Reborn, come è stata ribattezzata, è stata spogliata della carrozzeria. La scocca ha ricevuto un trattamento di restauro completo che garantisce che non arrugginisca in futuro. Se necessario, a seconda dello stato dell’esemplare i partenza, lo specialista riparerà la carrozzeria e la proteggerà con un sigillante per giunti di alta qualità, un rivestimento in gomma e una vernice.

Due motorizzazioni

Per quanto riguarda la meccanica il restomod è disponibile con due differenti motori. Da un lato un V8 aspirato da 4,0 litri ridisegnato che produce 220 CV di potenza. Dall’altro un V8 da 4,6 litri che raggiunge i 270 CV. Entrambi i propulsori sono associati a una trasmissione automatica ZF e a un ripartitore Borg Warner completamente ricostruito.

Telaio

Tra le opzioni che Kingsley Cars offre ai suoi clienti c’è la possibilità di installare barre stabilizzatrici migliorate, un nuovo impianto frenante con pinze anteriori a sei pistoncini e posteriori a quattro pistoncini e ruote in alluminio forgiato che riducono le masse non sospese e aggiungono un ulteriore punto di stile.

Tecnologia moderna

Non mancano accessori moderni di ultima generazione, come ad esempio i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la telecamera per la retromarcia e il servosterzo elettrico. I fari possono essere a LED, mentre gli interni possono godere di un sistema audio JL Audio con sette altoparlanti e radio digitale, oltre a un iPad posteriore integrato che offre funzioni di intrattenimento per i passeggeri. Anche Apple CarPlay è un’opzione, così come l’illuminazione ambientale e la ricarica wireless per lo smartphone.

L’abitacolo viene invece restaurato e modernizzato con sedili riscaldati, rivestiti con tessuti e pelli personalizzati, specchietti regolabili elettricamente, più materiale fonoassorbente e un set di cinture di sicurezza dello stesso colore della tappezzeria.

Il prezzo di questo restomod della Land Rover parte da 125.000 sterline (148.300 euro). Il processo di restauro dura dai sei agli otto mesi.