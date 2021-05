RAM 1500 TRX by Hennessey: il pick-up da 712 CV trasformato in un super SUV

Hennessey è uno dei tuner internazionali più estremi e prolifici di tutto il settore automotive, tra le sue creazioni spiccano vetture ad altissime prestazioni e dal look che spesso non passa in osservato. Non fa eccezione il suo ultimo lavoro che prende di mira il pick-up più potente del mondo, ovvero il RAM 1500 TRX, forte di un motore V8 Hellecat da 712 CV e da poco importato anche in Italia grazie a Fioravanti Motors.

Spazio extra-large

Il preparatore americano ha deciso di trasformare il pick-up del Gruppo Stellantis in un super-SUV ancora più potente e aggressivo. La delicata operazione ha richiesto l’allungamento del tetto sopra il cassone con l’obiettivo di realizzare un abitacolo completamente chiuso, grazie anche ad un inedito montante C che si estende a partire dai proiettori posteriori. L’effetto scenico è a dir poco riuscito, evitando un risultato che sa di posticcio. Lo spazioso abitacolo permette di ospitare ben 3 file di sedili a cui si aggiunge un bagagliaio coperto molto generoso.

Supera i 1.000 CV di potenza

Il tuner texano non si è limitato però all’estetica della vettura, ma è intervenuto anche sulla parte meccanica potenziando il già poderoso 8 cilindri. Quest’ultimo è stato abbinato ad un compressore da 2,65 litri, a cui si sono aggiunte altre modifiche come ad esempio catalizzatori a flusso aumentato nello scarico. Il risultato è pari a ben 1.025 CV e 1.313 Nm che permettono al veicolo di bruciare lo scatto da 0 a 60 miglia all’ora (96 km/h) in 3,2 secondi e di percorrere il quarto di miglio in 11,4 secondi, con velocità d’uscita pari a 193 km/h.

Pacchetto Mammoth Off-Road

Anche l’assetto è stato modificato con l’adozione del pacchetto Mammoth Off-Road che comprende sospensioni rialzate di oltre 6 cm, un sistema autolivellante anteriore, cerchi da 20 pollici con pneumatici tassellati da 35″ e un paraurti anteriore specifico con luci LED. Il prezzo parte da ben 375.000 dollari (oltre 300.000 euro secondo il cambio attuale) e la tiratura sarà di appena 20 esemplari.