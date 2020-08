Ram 1500 TRX: ll pick-up più potente al mondo

Di Junio Gulinelli martedì 18 agosto 2020

Monta il V8 Hemi da 6,2 litri e 712 CV. Scatta da 0 a 100 in 4,5 secondi





Il Ram 1500 TRX è il nuovo pick-up statunitense che arriva sul mercato d’Oltreoceano come concorrente diretto del Ford F-150 Raptor e che si differenzia qua quest’ultimo bassamente per il suo V8 turbo compresso. Arriva 17 anni dopo il lancio del primo Dodge Ram SRT-10, rimasto tutto questo tempo come il pick-up di produzione più potente.

Quasi un ventennio dopo, arriva il Ram 1500 TRX 2021, equipaggiato con lo stesso V8 Hemi da 6,2 litri della Dodge Challenger SRT Hellcat. Un meccanica che supera con molto margine i numeri della sua prima antenata (507 CV e 712 Nm), con una potenza di ben 712 CV e 880 Nm di coppia massima. Questo propulsore lavora insieme alla trasmissione ZF ad otto rapporti e a un sistema di trazione integrale attivo, firmato BorgWagner, con sistema di bloccaggio del differenziale posteriore.

Tutti questi dati fanno di questo pick-up, di nuovo, il più potente al mondo: scatta da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e raggiunge 190 km/h di velocità massima. Non meno 'High' le Performance in off-rad, visto che l'escursione delle sospensioni è di 33 cm all'anteriore e di 35,5 al posteriore, praticamente la stessa del rivale F-150 Raptor, e che la Goodyear ha creato una versione specifica dei suoi pneumatici Wrangler Territory nella misura 325/65 R18 (per gli amanti dell'off-road, le gomme hanno un diametro di 35", ndr).

Gli angoli specifici del pick-up sono di tutto rispetto: 30,2 d'approccio, 23,5 d'uscita e 21,9 di dosso con un'altezza da terra di 30 cm. Rispetto agli altri 1500 il TRX, infine, presenta carreggiate allargate di ben 15 centimetri, mentre i nuovi passaruota rendono la vettura più larga di 20,3 cm rispetto al modello standard. Il passo cresce di 20 mm e la lunghezza aumenta di 14 cm.