Ram 1500 TRX, il pick-up più potente del mondo arriva in Italia

Come molto appassionati sanno, i pick-up del brand RAM – appartenente al Gruppo Stellantis – non vengono distribuiti in Italia tramite i canali ufficiali, anche se alcuni di questi enormi veicoli con passaporto yankee viengono venduti nel nostro paese grazie alla passione di alcuni noti importatori. Tra questi ultimi spicca Fioravanti Motors che dopo aver portato in Italia il nuovo Ford Bronco Sport, ha deciso di importare nel nostro Paese anche l’incredibile Ram 1500 TRX che con i suoi 712 CV risulta il pick-up più potente e prestazionale mai realizzato fino ad ora. Questa variante ad altissime prestazioni del Ram sarà disponibile in Italia con una dotazione unica e specifica e il suo prezzo sarà rivelato solo su richiesta.

V8 Hellcat 6.2 litri

Sotto il lungo e muscoloso cofano del 1500 TRX batte il poderoso V8 Hellcat da 6.2 litri dotato di compressore volumetrico e forte di una potenza di 712 CV e 881 Nm di coppia massima. Questi ultimi valori vengono scaricati sulla trazione integrale tramite l’uso di un cambio automatico a otto rapporti. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, il pick-up brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli quattro secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 190 km/h.

Nuovo assetto

Per ottenere un handling adatto sia alla guida su strada che a quella in off-road, i tecnici e gli ingegneri RAM hanno messo a punto un assetto dotato di ammortizzatori Bilstein regolabili che risulta più alto di ben 50 mm rispetto alle versioni standard del mezzo. Anche le carreggiate sono cresciute di 80 mm con lo scopo di ospitare i nuovi pneumatici specifici da ben 35″.

Look specifico

Il 1500 TRX si riconosce esteticamente per alcuni dettagli esterni in nero lucido, tra cui l’inedita presa d’aria posizionata sul cofano motore e i terminali di scarico da 120 mm di diametro. Osservando l’abitacolo si apprezzano i lussuosi sedili rivestiti in pelle e alcantara, non mancano inoltre inserti in fibra di carbonio per la plancia e i pannelli porta.

Dotazione hi-tech

Per quanto riguarda la dotazione di gadget elettronici troviamo il sofisticato infotainment UConnect abbinato a touch screen da 12 pollici che permette di visualizzare le specifiche Performance Pages e gestire la connettività per smartphone e l’impianto audio ad alta fedeltà firmato “Harman Kardon”.