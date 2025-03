Velocità record per la guida autonoma: 318 km/h. Una Maserati MC20 modificata infrange ogni limite precedente nell’ultima tappa della Indy Autonomous Challenge al Kennedy Space Center, riscrivendo la storia della mobilità del futuro.

Maserati MC20, campionessa di velocità in guida autonoma

La supercar italiana, frutto della collaborazione tra IAC, Politecnico di Milano e Maserati, ha superato il precedente primato di 310 km/h stabilito nel 2022, dimostrando l’eccellenza dell’ingegneria italiana nel campo dell’intelligenza artificiale applicata all’automotive.

L’impresa si è svolta presso lo storico Space Florida Launch and Landing Facility, dove un tempo atterravano gli Space Shuttle della NASA. Qui, il team AIDA ha potuto spingere al massimo i sistemi di guida autonoma della vettura, testando in condizioni controllate la stabilità e i tempi di reazione dell’AI.

La scelta della location non è stata casuale: la pista del Kennedy Space Center ha offerto le condizioni ideali per questa sfida tecnologica, permettendo di valutare il comportamento dei sistemi autonomi in situazioni estreme. Come evidenziato dal Prof. Sergio Matteo Savaresi, responsabile scientifico del progetto, questi test sono fondamentali per migliorare la sicurezza dei veicoli autonomi anche nella guida urbana quotidiana.

Una velocità pazzesca

Parallelamente al record velocità, una Maserati MC20 Cielo ha partecipato alla 1000 Miglia Experience Florida, evento che ha saputo fondere il patrimonio storico dell’automobilismo italiano con le più recenti innovazioni tecnologiche. Massimo Cicatiello, Presidente di EGA USA, ha sottolineato come questo connubio rappresenti la perfetta sintesi tra tradizione e futuro della mobilità.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del progetto MOST per la mobilità sostenibile, confermando come il marchio del Tridente stia guidando la transizione verso un futuro automobilistico più sostenibile e tecnologicamente avanzato, senza rinunciare alle prestazioni che da sempre lo contraddistinguono.