La nuova Volvo ES90, una berlina elettrica di lusso, si prepara a sfidare i giganti tedeschi come Mercedes EQE e BMW i5, portando sul mercato un’ammiraglia a zero emissioni con un’impressionante autonomia batteria fino a 700 chilometri e tecnologie all’avanguardia per la guida semi-autonoma.

V0lvo ES90: focus sulla grande berlina

Questa imponente vettura, lunga 5 metri e con un passo superiore ai 3 metri, è stata progettata con un’attenzione particolare al mercato cinese, dove lo spazio per i passeggeri posteriori è un elemento distintivo essenziale. Le prime immagini, trapelate attraverso un leak online, hanno già catturato l’interesse degli esperti del settore.

Il design riflette chiaramente il DNA stilistico di Volvo, con linee essenziali e una carrozzeria pulita e leggermente rialzata rispetto alle berline tradizionali. Tra i dettagli distintivi si trovano le maniglie a scomparsa e una fascia protettiva nera nella parte inferiore. Sul tetto, un avanzato sistema di sensori – tra cui lidar, telecamere, radar e sensori ultrasonici – garantisce prestazioni superiori per la guida assistita.

La piattaforma SPA2 per garantire il massimo del comfort

Costruita sulla piattaforma tecnologia SPA2, condivisa con il SUV EX90, la berlina offre diverse configurazioni di potenza. Si parte da una versione mono-motore posteriore da 279 CV, ottimizzata per l’efficienza, fino alle varianti dual-motor più performanti, che raggiungono rispettivamente 408 o 517 CV di potenza complessiva.

Il pacchetto batterie da 107 kWh, combinato con la tecnologia di ricarica a 800 volt, assicura prestazioni di riferimento anche nella ricarica rapida: bastano infatti 10 minuti per recuperare energia sufficiente a percorrere 300 km, grazie a una potenza di ricarica che arriva fino a 350 kW.

La Volvo ES90 si propone come una risposta concreta alle crescenti esigenze del mercato premium elettrico, unendo lusso, tecnologia e sostenibilità in un pacchetto che punta a ridefinire gli standard del segmento delle ammiraglie a batteria.