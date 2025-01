Porsche Taycan Turbo GT vs Tesla vs Audi RS GT: drag race sul filo dei 1.000 CV

Una lotta fra elettroni molto agguerriti: questa la nuova sfida messa sul piatto dai ragazzi di carwow, che hanno allestito una drag race dalle cifre stratosferiche. Protagoniste del confronto sono 3 auto elettriche in grado di sprigionare potenze mostruose: la Porsche Taycan Turbo GT, la Tesla Model S Plaid e l’Audi RS e-tron GT Performance. Si tratta di vetture alla spina fra le più potenti e veloci oggi disponibili sul mercato, destinate a chi ama il genere (in realtà entrato nel cuore di pochissimi).

Sul piano emotivo e pratico non ci sono paragoni con i mezzi endotermici, ma qui il vigore energetico e l’intensità della spinta va ben oltre l’aspetto, spingendosi nel territorio delle hypercar. La capacità di guadagnare ritmo da arresto immediato, con partenza da fermo, è una delle caratteristiche delle auto elettriche più prestazionali.

Ecco perché spesso vengono scelte per le drag race, dove questa loro inclinazione viene valorizzata, nascondendone i limiti. Qui, però, non vogliamo affrontare un dibattito sull’argomento, perché non è il contesto più appropriato. Ci concentriamo quindi sui mezzi protagonisti del confronto, con un breve ripasso delle loro doti principali.

Iniziamo con la Porsche Taycan Turbo GT, alimentata da due motori elettrici che, in modalità launch control, possono erogare 1.034 CV di potenza e 1.240 Nm di coppia, su un peso di 2.365 kg. Il vigore energetico giunge al suolo sulle quattro ruote motrici, molto utili in una drag race.

Trazione integrale anche per l’Audi RS e-tron GT, dotata come la rivale di Stoccarda di una coppia di cuori alla spina, in grado di produrre 925 CV di potenza e 1.027 Nm di coppia, su un peso di 2.395 kg. Pure l’auto dei “quattro anelli” sviluppa le sue massime prestazioni con il Launch Control attivato.

Chiude il gruppo una presenza ormai immancabile nelle drag race: la Tesla Model S Plaid. Questa, a differenza delle due tedesche, gode della spinta di tre motori elettrici, per una potenza combinata di 1.020 CV e una coppia di 1.420 Nm, su un peso di 2.190 kg, che ne fa la più leggera del gruppo. Anche qui la forza propulsiva viene scaricata sulle quattro ruote motrici. Sulla carta a lei andrebbero i favori del pronostico, ma Porsche e Audi le lasceranno lo scettro? Non vi resta che un modo per scoprirlo: guardare il video della drag race.