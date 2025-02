La passione per il drift su ghiaccio non conosce confini, nemmeno quelli del gelo artico e della mobilità elettrica. La Porsche Taycan GTS ha segnato un nuovo traguardo nell’automobilismo, conquistando il record mondiale per il drift più lungo su ghiaccio mai realizzato da un veicolo elettrico. L’impresa, guidata dall’istruttore Jens Richter, ha visto la vettura completare 132 giri in drift controllato, coprendo una distanza di 17,503 chilometri in 46 minuti nelle rigide temperature della Finlandia.

Nel cuore dell’Artico, presso il Porsche Arctic Center di Levi, situato a oltre 150 chilometri dal Circolo Polare Artico, il team ha affrontato sfide estreme. La superficie ghiacciata in deterioramento ha richiesto soluzioni innovative, tra cui l’uso di pneumatici Michelin chiodati e la scelta di effettuare la prova nelle ore serali per sfruttare le temperature più basse.

La certificazione del Guinness World Records è stata garantita grazie a sofisticati sistemi GPS e alla supervisione del giudice ufficiale Carl Saville. Su una pista circolare con un diametro di 59 metri, la Taycan ha dimostrato un controllo impeccabile, registrando parametri di precisione come le forze G e i movimenti dello sterzo.

Questo risultato si aggiunge a una lista di primati già detenuti dalla Porsche Taycan. Tra questi spiccano il maggior dislivello altimetrico raggiunto da un’auto elettrica sulla rotta Xinjiang-Tibet, la velocità indoor più elevata e il drift più lungo su asfalto.

Christian Lehwald, Managing Director del Porsche Arctic Center, ha sottolineato come questa impresa incarni perfettamente la filosofia del marchio: spingere i limiti dell’innovazione senza perdere il DNA sportivo che contraddistingue Porsche, anche nell’era delle auto elettriche.

La precisione del telaio e l’equilibrio dimostrati durante la prova hanno confermato le eccezionali prestazioni Porsche, consolidando ulteriormente la Taycan GTS come uno dei veicoli elettrici più performanti al mondo.