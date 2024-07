Porsche: strategie per il futuro elettrico, ma con maggiore flessibilità

Porsche ha delineato la sua strategia di prodotto per raggiungere l’obiettivo di avere oltre l’80% dei propri veicoli completamente elettrici entro il 2030, tenendo conto della domanda dei clienti e dello sviluppo dell’elettromobilità. Tuttavia, la casa automobilistica tedesca ha riconosciuto che “la transizione alle auto elettriche sta richiedendo più tempo di quanto pensassimo cinque anni fa”. Questa affermazione riflette una revisione dei piani iniziali sull’elettrico, che molti costruttori hanno recentemente definito “ambiziosi”.

Strategia flessibile per i mercati globali

Le vendite di veicoli elettrici Porsche mostrano un andamento diverso nei vari mercati principali. La Cina registra buoni numeri, mentre in Europa e negli Stati Uniti i risultati sono meno entusiasmanti. Questo ha spinto Porsche a implementare una strategia di prodotto più flessibile per adattarsi meglio alle esigenze del mercato. Ciò significa che, sebbene i nuovi modelli elettrici siano ancora in programma, le versioni con motori a combustione interna potrebbero restare sul mercato più a lungo del previsto.

Ad esempio, la Porsche Macan sarà disponibile esclusivamente in versione elettrica in Europa, così come la prossima generazione della famiglia 718, che includerà solo versioni elettriche delle Boxster e Cayman. La Cayenne, invece, presenterà una nuova generazione elettrica attesa per il 2025, ma manterrà anche la versione a combustione interna, recentemente aggiornata.

Evoluzione dei modelli esistenti

La Panamera potrebbe diventare l’ammiraglia elettrica di Porsche, posizionandosi sopra la Taycan. Tuttavia, continuerà ad essere disponibile con motori benzina, probabilmente in versione plug-in hybrid. La Porsche 911, iconica per il suo design e prestazioni, potrebbe introdurre un nuovo powertrain ibrido in tutta la gamma con la prossima generazione. Tuttavia, una versione completamente elettrica della 911 non è prevista a breve termine e richiederà ancora molti anni di sviluppo.

Porsche, focus sull’ibridazione

Porsche sta quindi adottando una doppia strategia, mantenendo un equilibrio tra l’introduzione di nuovi modelli elettrici e l’aggiornamento dei motori a combustione interna con tecnologie ibride. Questo approccio le permette di rispondere in modo flessibile alle diverse esigenze dei mercati globali e di adattarsi ai tempi più lunghi di transizione all’elettrico rispetto alle previsioni iniziali.