La Porsche Panamera si arricchisce con le nuove versioni GTS e Turbo S E-Hybrid, portando prestazioni e innovazione a nuovi livelli. Entrambe le versioni sono equipaggiate con il motore 4.0 V8 biturbo e un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Tuttavia, è la Turbo S E-Hybrid a stabilire nuovi standard, avendo recentemente segnato il record sul giro al Nürburgring Nordschleife tra le berline ibride di lusso, grazie a un powertrain che eroga una potenza combinata di 782 CV.

Potenza e prestazioni della Turbo S E-Hybrid

La Turbo S E-Hybrid rappresenta il culmine della gamma Panamera. Il motore V8 biturbo fornisce 600 CV, mentre il motore elettrico, integrato nel sistema di raffreddamento del PDK, aggiunge ulteriori 190 CV. Questo porta la potenza totale a 782 CV, un incremento significativo rispetto al modello precedente. La coppia complessiva raggiunge i 1.000 Nm, migliorando le prestazioni complessive dell’auto.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,9 secondi, con una velocità massima di 325 km/h, migliorando di 25 km/h e 0,5 secondi rispetto alla versione precedente. Il sistema ibrido offre anche una maggiore autonomia elettrica e tempi di ricarica ridotti, grazie a una batteria ad alta tensione con una capacità di 25,9 kWh, garantendo un’autonomia elettrica fino a 88 km nel ciclo urbano WLTP. La batteria può essere ricaricata completamente in circa due ore e 39 minuti utilizzando un caricatore CA di bordo da 11 kW.

Esteticamente, la Turbo S E-Hybrid si distingue per un paraurti posteriore specifico e un frontale in tinta carrozzeria. I terminali di scarico in Bronzo Scuro e la verniciatura esclusiva Turbonite sono elementi distintivi di questo modello. Gli interni riflettono questa esclusività con dettagli in Turbonite e opzioni come il Carbon Aerokit, che include prese d’aria lamellari, un diffusore posteriore in carbonio e uno spoiler adattivo a quattro vie. Gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 e le sospensioni Porsche Active Ride garantiscono una guida precisa e sicura.

Prestazioni dinamiche della Porsche Panamera GTS

La Panamera GTS, con i suoi 500 CV, offre un’esperienza di guida sportiva senza compromessi. La velocità massima è di 302 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Le sospensioni pneumatiche a doppia camera e il sistema PASM, di serie sulla GTS, migliorano la stabilità e la reattività dell’auto, mentre il differenziale autobloccante PTV Plus ottimizza la distribuzione della coppia.

Il design della GTS è caratterizzato da loghi neri, un’esclusiva sezione frontale e luci posteriori a LED con tecnologia Matrix HD oscurati. I dettagli in Nero satinato opaco, come le minigonne laterali e i profili dei finestrini, contribuiscono al look sportivo della vettura. Gli interni sono arricchiti con materiali come il Race-Tex scamosciato e due pacchetti specifici in Rosso Carminio o Grigio Agata, che offrono impunture decorative e cinture in tinta.

La dotazione di serie della Porsche Panamera GTS include un impianto audio Bose e il pacchetto Sport Chrono, che offre un cronometro e la funzione push-to-pass per migliorare le prestazioni in pista. I cerchi monodado Turbo S da 21” in Grigio Antracite aggiungono un ulteriore tocco di eleganza sportiva.

Disponibilità e Prezzi

Sia la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid che la GTS sono già ordinabili, con prezzi a partire da 171.229 euro per la GTS e 236.930 euro per la Turbo S E-Hybrid. Le prime consegne sono previste per l’autunno, pronte a soddisfare gli appassionati di auto di lusso e alte prestazioni.