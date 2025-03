Porsche sta attraversando un periodo di trasformazione significativo, con un calo degli utili 2024 del 22,6% e una riduzione delle vendite sul mercato cinese del 28%. La casa automobilistica tedesca ha annunciato l’eliminazione di 1.900 posti di lavoro entro il 2029, mentre le azioni si attestano a 4 euro e i dividendi rimangono fermi a 2,3 euro per azione. Nonostante queste difficoltà, il margine operativo si mantiene su un rispettabile 14,1%, evidenziando una certa solidità economica.

Porsche cala il fatturato

Con circa 311.000 vetture consegnate nel 2024 e un fatturato di 40 miliardi di euro (in calo dell’1,1%), Porsche continua a giocare un ruolo importante nel panorama del mercato auto premium, pur dovendo affrontare sfide crescenti. Il mercato cinese, storicamente cruciale per il marchio, ha subito un drastico ridimensionamento, mentre i costi produttivi aumentano in un contesto globale sempre più competitivo.

Transizione elettrica in salita: il processo di elettrificazione della gamma procede più lentamente del previsto. Il CEO Oliver Blume ha dichiarato che quasi tutta la gamma verrà rinnovata, con il lancio di nuovi modelli elettrificati. Tra questi, il SUV Macan sarà offerto esclusivamente in versione elettrica, mentre altre vetture manterranno motorizzazioni ibride per soddisfare le diverse esigenze dei mercati globali. Tuttavia, l’incertezza internazionale, inclusa la possibilità di nuovi dazi negli Stati Uniti, rappresenta un ulteriore ostacolo per il marchio di Stoccarda.

Si pensa a un taglio del personale

Nel frattempo, la ristrutturazione aziendale ha portato a significativi tagli posti lavoro, interessando principalmente lo stabilimento di Zuffenhausen e il centro di ricerca di Weissach. Anche il consiglio di amministrazione ha subito cambiamenti importanti, con l’uscita del direttore finanziario Lutz Mescke e del responsabile vendite Detlev von Platen. La nuova leadership punta a una strategia equilibrata tra tradizione e innovazione, per consolidare la posizione di eccellenza di Porsche nel settore automobilistico in continua evoluzione. A vedere i numeri, purtroppo, il trono del marchio tedesco scricchiola.