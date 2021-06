Porsche Cayenne Turbo GT: la SUV coupé più estrema

Ecco la nuova Porsche Cayenne Turbo GT, l’inedita versione sportiva più estrema della Cayenne Coupé, in arrivo sul mercato italiano nel mese di settembre al prezzo di 203.340 euro. Equipaggiata con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 640 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima, abbinato sia al cambio automatico Tiptronic S ad otto rapporti che alla trazione integrale PTM (acronimo di Porsche Traction Management), raggiunge la velocità massima di 300 km/h e accelera da 0 a 100 in 3,3 secondi.

Aggiornata a livello tecnico

Tra le specifiche caratteristiche tecniche della nuova Porsche Cayenne Turbo GT figurano l’assetto sportivo ribassato di 17 millimetri, le sospensioni pneumatiche più rigide del 15%, la specifica taratura dei dispositivi Porsche Active Suspension Management (PASM), Power Steering Plus, Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) e Porsche Torque Vectoring (PTV), l’impianto di scarico in titanio e l’impianto frenante Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) con i freni a disco in carboceramica di serie.

Design votato alla sportività

Esteticamente, la nuova Porsche Cayenne Turbo GT è riconoscibile per i cerchi in lega GT Design da 22 pollici di colore Neodyme con gli pneumatici Pirelli PZero Corsa, il doppio terminale di scarico centrale, lo specifico splitter anteriore, le prese d’aria maggiorate, il tetto in carbonio satinato e lo spoiler posteriore attivo più grande di 25 millimetri, nonché per gli elementi della carrozzeria in fibra di carbonio come i passaruota e il diffusore posteriore, senza dimenticare la colorazione dedicata Arctic Grey.

Abitacolo a quattro posti

L’estrema sportività della nuova Porsche Cayenne Turbo GT è rappresentata anche nell’abitacolo con la specifica configurazione a quattro posti, ovvero con i sedili sportivi in Alcantara dotati di elementi nelle tinte Neodyme o Arctic Grey e lettering Turbo GT sui poggiatesta. Infine, sono previsti anche il nuovo sistema multimediale PCM (acronimo di Porsche Communication Management), gli inserti dell’abitacolo in Alcantara e il volante sportivo multifunzione caratterizzato dall’elemento di colore giallo a ‘Ore 12’.