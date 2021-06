Porsche Cayenne conquista il record al Nürburgring tra i SUV [Video]

Una Porsche Cayenne ha conquistato la Nordschleife del Nürburgring, segnando il nuovo tempo di riferimento per i SUV, con 7’38″925: tanto è bastato per coprire i 20.832 metri del leggendario circuito tedesco, con il pilota collaudatore Lars Kern al volante. Il nuovo modello ad alte prestazioni della Cayenne ha così espresso, in modo empirico, il suo potenziale dinamico, prima del debutto in società, atteso a breve. La certificazione del record è stata curata da un notaio. Queste le parole di Kern:

Durante i primi metri della Nordschleife, al posto guida della Porsche Cayenne Performance, sei tentato di girarti per assicurarti di essere davvero seduto su un SUV spazioso. L’elevata precisione dello sterzo e la granitica stabilità dell’asse posteriore infondono subito molta fiducia. I cambi di direzione avvengono in modo istantaneo nelle curve veloci, senza oscillazioni o forme di sottosterzo. Anche nei tratti tecnici, l’auto si è dimostrata facile da controllare.

Porsche Cayenne: prestazioni e comfort

Ecco le parole di Stefan Weckbach, vicepresidente della linea di prodotti Cayenne:

Questa versione del nostro SUV è una top performer. Durante il suo sviluppo, ci siamo concentrati sulla ricerca delle migliori prestazioni su strada. La nostra Porche Cayenne Perfomance da record si basa sulla Turbo Coupé, sebbene progettata in modo più specialistico per le dinamiche più efficaci. Il suo tempo record sulla Nordschleife conferma le doti prestazionali del modello, che offre anche un elevato comfort di guida e una grande praticità quotidiana.

Lars Kern ha registrato il giro veloce nella Nordschleife alle 11:31 del 14 giugno 2021 con una temperatura esterna di 23 gradi Celsius e una temperatura della pista di 46 gradi Celsius. La Porsche Cayenne Perfomance che ha siglato il primato fra i SUV al Nürburgring era dotata di un sedile da corsa e di un roll-bar. Gli pneumatici ad alte prestazioni utilizzati per il record sono stati dei Pirelli P Zero Corsa da 22 pollici sviluppati appositamente per il nuovo modello. Queste gomme saranno montate di serie.