Porsche Carrera GT-R, in vendita l’esemplare unico realizzato per il WEC

Prodotta dal 2003 al 2006 in soli 1270 esemplari, la Porsche Carrera GT è probabilmente la supercar della Casa di Zuffenhausen più iconica ed emozionale dell’epoca moderna. Caratterizzata da un corpo vettura di tipo roadster a motore centrale, la Carrera GT è spinta da un poderoso V10 5.7 litri da 612 CV che circa 20 anni fa la rese la Porsche dell’epoca più potente di sempre.

One-off su commissione

Nonostante questa “super Porsche” sia molto celebre e apprezzata tra gli appassionati di auto, probabilmente non tutti sanno che delle 1.270 unità realizzate della vettura, un solo esemplare è stato sviluppato in versione GT-R. La Porsche Carrera GT-R, prodotta appunto in esemplare unico, non è stata sviluppata direttamente dal Costruttore tedesco, ma dalla factory GPR Racing. Il proprietario di una Carrera GT si è infatti rivolto all’azienda inglese per realizzare una versione pronto corsa della GT, spendendo ben 220mila euro, da aggiungere ovviamente al costo della vettura.

Bolide da competizione

La Carrera GT-R può vantare una serie di modifiche estetiche-aerodinamiche che si sposano a numerosi accorgimenti di carattere tecnico che avevano come obiettivo quello di rendere la vettura adatta a partecipare al WEC, il campionato del mondo dedicato alle vetture endurance. Alla fine però, il regolamento della FIA non ha dato il via libera al facoltoso acquirente a partecipare al campionato.

Le modifiche estetiche hanno riguardato anche l’adozione di un nuovo set di cerchi in lega di alluminio e magnesio BBS e la presenza di nuove prese d’aria, mentre all’interno spiccano il mono sedile in carbonio con cinture a quattro punti, il roll-bar di sicurezza, la strumentazione da gara e l’estintore. Tra le migliorie meccaniche spiccano invece la centralina elettronica Motul, l’impianto frenante potenziato firmato AP Racing e una frizione ad alte prestazioni per rendere il cambio più reattivo. Le modifiche tecniche hanno permesso di aumentare la potenza del propulsore V10 da 612 a 650 CV.

In vendita da Mechatronik

La Porsche GT-R, che vanta all’attivo appena 2.000 km, è stata di recente messa in vendita presso Mechatronik, celebre dealer specializzato in esotiche supercar classiche e moderne. Il prezzo della vettura è ovviamente riservato, ma qualunque sia la cifra siamo certi che si tratti di un affare che numerosi collezionisti non vorranno farsi sfuggire.