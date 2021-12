Porsche: all’asta una rarissima 911 Turbo Targa Flachbau

La Porsche ha realizzato vetture che hanno fatto la storia dell’auto e delle competizioni automobilistiche, e la 911 è senza dubbio il suo modello più longevo. Tra le tante varianti una su tutte contribuì a generarne il mito, la Turbo, che in versione Targa e con il pacchetto che annoverava il famoso naso piatto, o Flachbau per i puristi, era ancora più rara, tanto che ne furono prodotti solamente 29 esemplari. A fine gennaio uno di questi, conservato in condizioni ottimali, verrà battuto all’asta a Phoenix, in Arizona, da RM Sotheby’s.

Ha percorso solamente 13.000 km

L’auto in questione verniciata in un aggressivo Guards Red, presenta il famigerato kit con fari a scomparsa, passaruota allargati, ed assetto ribassato che all’epoca faceva tanto 935 da corsa, ed è stata prodotta nel lontano 1989, per cui è una delle poche con cambio manuale a 5 marce realizzato da Getrag, che da quell’anno sostituiva il precedente 4 marce meno avvezzo all’uso sportivo.

Ma l’aspetto più interessante è che ha percorso pochissima strada, solamente 13.000 km, per cui è una vettura molto vicina ad un modello nuovo di pacca, e vanta tutta la documentazione del caso, oltre al tanto agognato certificato di autenticità Porsche.

E’ una Porsche 911 realizzata dal reparto Tailor Made

Che non sia una 911 comune lo certifica il fatto che è stata realizzata mediante il reparto Tailor Made di Porsche, per cui sono tanti gli accessori presenti che arricchiscono questo esemplare. A cominciare dal differenziale posteriore a slittamento limitato, proseguendo poi con la leva del cambio accorciata, e con i sedili sportivi degli interni beige con tanto di regolazioni elettriche e finiture rosse.

Ma non mancano la finitura in velluto del bagagliaio, l’amplificatore per l’impianto audio Blaupunkt, ed i kit di primo soccorso e per la riparazione degli pneumatici. Addirittura sono presenti anche le finiture in legno nella plancia e la luce di cortesia nell’aletta parasole del passeggero.

Un’occasione da non perdere

Inizialmente costruita per uno degli esponenti della famiglia Sbarro, famosa per la catena di fast food che porta lo stesso nome, al momento è parte della collezione Tanenbaum, ma qualche collezionista o appassionato danaroso potrà accaparrarsela a fine gennaio. Chiaramente, si tratta di un’occasione da non perdere considerata la sua rarità, ma è difficile immaginare a quanto potrà essere battuta, considerando che non è stato comunicato, per adesso, il prezzo iniziale.