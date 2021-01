Porsche 935, in vendita l’esemplare che ha corso a Le Mans nel 1980

Correre alla 24 Ore di Le Mans è probabilmente il sogno di ogni pilota automobilistico, ma farlo con una vettura iconica come la Porsche 935 è qualcosa di ancora più unico ed indimenticabile. Ora chi desidera rivivere un pezzo di storia automobilistica avrà la possibile – portafogli permettendo – di mettere le mani sulla Porsche 935 JLP-2 che corse nell’edizione del 1980 della celebre corsa di durata francese.

In vendita ad una cifra da capogiro

Questo esemplare viene proposto in vendita privata dalla celebre casa d’aste internazionale RM Sotheby’s. Ovviamente, considerando il valore “storico” di questa preziosa opera d’arte su ruote, il prezzo di acquisto non poteva essere che esorbitante: parliamo infatti di una cifra di ben 2,1 milioni di dollari.

Un po’ di storia

Correva l’anno 1974 quando la Casa di Zuffenhausen inaugurò la produzione della 935, vettura da competizione appartenete al Gruppo 5, direttamente derivata dalla 911 Turbo ed erede della 911 Carrera RSR. Un bolide di questo calibro era stato affidato a mani esperte: parliamo di piloti del calibro di Brian Redman, da John Paul Sr. e da suo figlio John Paul Jr.

La mai dimenticata edizione del 1980 della 24 Ore di Le Mans rappresentò una sfida indimenticabile per questa supercar che alla fine riuscì a conquistare il secondo posto nella sua classe e la nona posizione assoluta nella classifica generale. In tutta la sua carriera agonistica, la 935 è riuscita a collezionare oltre 150 vittorie in competizioni sparse in tutto il globo. Ricordiamo che la vettura è spinta da un propulsore sei cilindri biturbo da 3.2 litri in grado di sprigionare la bellezza di oltre 740 CV.

Restaurata nei minimi dettagli

L’esemplare della Porsche 935 messo in vendita da RM Sotheby’s è stato protagonista di un importante restauro ad targato Andial, avvenuto tra il 1994 e il 1995. Caratterizzata dal numero di telaio 00900043, questa vettura ha subito una ricostruzione completa del motore e del cambio, ed è stata recentemente utilizzata per ben due volte nella corsa Le Mans Classic & Classic Endurance Racing (edizioni 2016 e 2018). Lo scorso anno è stata allestita in maniera specifica per partecipare alla competizione vintage Crubilé Sport, in Francia.