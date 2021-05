Porsche 917K: tra i semafori di una strada della California [Video]

A volte una normale giornata, che si avvia ad essere ripetitiva, può essere stravolta da un fatto insolito, come il ritrovarsi affiancati da una Porsche 917K su una strada di ordinaria circolazione veicolare. Potreste pensare che una cosa del genere possa prendere forma solo nella fantasia, ma in un’arteria viaria californiana tanti automobilisti hanno vissuto dal vivo questa singolare esperienza. In America, del resto, tutto è possibile.

In questo caso, a regalare il privilegio agli altri utenti della strada e, tramite il video, anche a noi, è stato l’ex pilota automobilistico e collezionista statunitense Bruce Canepa, che ha deciso di far sgranchire la sua Porsche 917K in livrea Gulf Oil lungo i boulevard di Santa Cruz. Facile immaginare l’effetto prodotto sui passanti e sugli altri automobilisti che, magari, si saranno dati qualche ceffone per verificare se fossero svegli.

Il video regala delle riprese on board, che offrono una buona percezione del sound liberato dal motore a 12 cilindri da 5 litri e 580 cavalli di potenza che spinge il raro e costosissimo prototipo di Stoccarda. Protagonista delle riprese è l’esemplare con telaio numero 017 del 1969. Appartiene alla serie “Kurzheck”, ossia a coda corta. Ricordiamo che la Porsche 917 fu presentata al pubblico per la prima volta al Salone di Ginevra. Il progetto prese le mosse nel giugno dell’anno prima, quando la Federazione Automobilistica Internazionale deliberò una nuova classe di “sportive omologate”, con cilindrata fino a cinquemila e peso minimo di 800 chilogrammi.

I 25 esemplari richiesti, nati sotto l’occhio vigile di Ferdinand Piëch, furono completati nella primavera del 1969, quando la nuova belva iniziò a conoscere il confronto agonistico. Dopo alcune gare concluse prima della bandiera a scacchi, l’auto vinse con Jo Siffert e Kurt Ahrens la 1000 chilometri dell’Österreichring. Fu l’avvio di un cammino brillante, ben ricordato dagli appassionati di endurance. Qui, però, non vogliamo fare un ripasso della storia della Porsche 917. Ci limitiamo all’aspetto emotivo, ben alimentato dal video di Bruce Canepa. Buona visione!