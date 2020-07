Concorso d'Eleganza Poltu Quatu 2020: vince la Porsche 917

Di Rosario Scelsi martedì 14 luglio 2020

La vettura, protagonista della 24 Ore di Le Mans del 1970 con Gérard Larrousse e Willi Kauhsen, arrivati secondi dietro la Porsche 917K di Hans Herrmann e Richard Attwood, si è aggiudicata il Best of Show

Poltu Quatu Classic, giovane ma affermato Concorso d'Eleganza, ha assegnato il Best in Show a una Porsche 917 LH del 1970. L'evento, giunto alla quinta edizione, ha raccolto in Sardegna, nella splendida cornice della Costa Smeralda, a breve distanza da Porto Cervo, tante auto storiche da sogno, che si sono contese l'ambito riconoscimento.

Gli onori della gloria sono andati alla creatura da gara della casa di Stoccarda, che si è imposta come regina di bellezza, nella sua livrea "psychedelic", ma non è stato un successo facile, perché a contenderle il primato c'era un gioiello come la Ferrari 857 S, nato dalle mani del grande Sergio Scaglietti.

La Porsche 917 è il più celebre prototipo da corsa del marchio di Zaffenhausen. Fece il suo debutto al Salone di Ginevra del 1969. Da lì passò poco tempo prima dell'ingresso nella leggenda, con una sequenza di numeri fissati nella storia del motorsport. Ora una nuova affermazione, fuori dalla pista, al Concorso d'Eleganza 2020 di Poltu Quatu.

In Sardegna, altri premi sono andati alla Lancia Delta Martini Safari di Edoardo Schon (classe Racing Legend), all'Alfa Romeo 6C 2500 Cabriolet Pininfarina del 1947 (classe Mille Miglia), alla Lancia Aurelia B52 Convertibile Carrozzata Vignale del 1952 (classe La Dolce Vita), alla Ferrari 365 BB Pininfarina (classe Wonderful Coupé), alla Lancia Flaminia Sport Zagato di Mauro Milano (Premio ASI), alla Porsche Carrera GT di Raul Marchisio (classe Forever Young) e ad una Fiat 600 Jolly Multipla carrozzata da Ghia (Premio Registro Fiat).

La Giuria del Concorso presieduta, per il terzo anno consecutivo da Paolo Tumminelli, noto storico dell'automobile, ha annoverato nelle sue file anche il noto designer Fabrizio Giugiaro che ha disegnato e realizzato, come da tradizione, il trofeo "Best in Show".