Con la Porsche 911 Turbo vuole partire a razzo, ma scatta come una formica | Video

Un uomo al volante di una Porsche 911 Turbo S, serie 991, con la complicità di un amico, che lo riprende ai margini della carreggiata, cerca forse di guadagnare la viralità sul web con una partenza a razzo. Riesce comunque nell’intento di diventare momentaneamente “famoso” sui social, ma con modalità completamente diverse, da lui non cercate.

Per capire i fatti, riavvolgiamo un attimo il nastro. Il tizio sta sulla corsia più interna di un’arteria viaria ampiamente dimensionata in larghezza ed è fermo in attesa del via. Quando decide di scattare, si accorge allo specchietto retrovisore, con estremo ritardo, che sta passando un’auto della polizia. Solo pochi centimetri erano stati percorsi da lui. Si nota subito il cambio di registro, con una pressione molto meno vigorosa sul pedale del gas. Chiaro l’effetto intimidatorio fatto dalla volante.

Così la Porsche 911 Turbo S si muove in avanti al passo di una Citroen 2CV, guadagnando la benevolenza degli agenti, che si manifesta con l’assenza di un intervento, nonostante l’uomo al volante della sportiva tedesca fosse fermo sulla corsia interna, costituendo una fonte di pericolo per gli altri utenti della strada. Alla fine della fiera, il tizio ha fatto proprio una brutta figura ed è così che ha guadagnato la viralità sul web. Qualcuno, nei commenti al video, ironizza in tal modo sull’accaduto: “Quando vai al lancio ma poi dici…sto scherzando”.