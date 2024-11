Porsche alza l’asticella delle prestazioni con il Manthey Kit dedicato alla 911 GT3 RS (992), sviluppato in collaborazione con gli ingegneri Manthey Racing di Meuspath. Questo kit rappresenta una svolta per gli appassionati di guida sportiva, migliorando deportanza, stabilità e controllo in pista, senza compromettere l’efficienza aerodinamica.

Aerodinamica

Il Manthey Kit introduce modifiche significative ai componenti aerodinamici. Il labbro dello spoiler anteriore, ampliato e rinforzato in fibra di carbonio, migliora la deportanza sull’asse anteriore, mentre la pinna di squalo posteriore, ispirata alla Porsche 963 da competizione, aumenta la stabilità in curva. Sul tetto, sei pinne ridirigono l’aria calda, ottimizzando l’efficienza complessiva.

L’ala posteriore, dotata di un elemento DRS in fibra di carbonio, e il diffusore allargato garantiscono oltre 1.000 kg di deportanza a 285 km/h, consentendo velocità in curva più elevate e una guida stabile anche nelle condizioni più estreme.

Precisione massima in ogni curva

Il sistema di sospensioni semi-attive coilover è stato aggiornato per affrontare le forze generate dalla maggiore deportanza. Le molle anteriori sono state irrigidite del 30% e quelle posteriori del 15%. Sensori avanzati e una nuova centralina garantiscono una regolazione automatica degli ammortizzatori, offrendo configurazioni specifiche per le modalità Normale, Sport e Pista.

Anche i freni sono stati ottimizzati per un utilizzo intensivo in pista. Pastiglie opzionali per i freni ceramici PCCB riducono lo sbiadimento, assicurando prestazioni consistenti e reattività superiore.

Tocchi di stile esclusivi

Il Manthey Kit offre una gamma di accessori per personalizzare la Porsche 911 GT3 RS, tra cui protezioni sottoporta illuminate in fibra di carbonio, decalcomanie personalizzabili e ganci di traino disponibili in vari colori. Ogni dettaglio sottolinea il carattere unico di questa vettura.

Un investimento per prestazioni superiori

Testato su circuiti iconici, incluso il Nürburgring Nordschleife, il Manthey Kit promette miglioramenti significativi nei tempi sul giro. Disponibile dal gennaio 2025 nei mercati UE e successivamente a livello globale, il kit ha un costo di 76.911 euro, escluse IVA e installazione. Con il Manthey Kit, la Porsche 911 GT3 RS si conferma una delle vetture più performanti e desiderabili per gli amanti della guida in pista.