Porsche 718 Spyder RS: svelata la nuova sportiva decappottabile da 500 CV [FOTO]

Porsche ha presentato nelle scorse ore la nuova Porsche 718 Spyder RS, la versione più potente della popolare roadster a motore centrale. Per la prima volta, il motore aspirato della 911 GT3 trova posto sotto il cofano di un’auto sportiva scoperta a motore centrale. Lo stesso propulsore leggero alimenta anche la 911 GT3 Cup da corsa.

La nuova 718 Spyder RS viene fornita con una capote manuale molto leggera che rende il sound del motore boxer un’esperienza ancora più avvincente. L’effetto è ulteriormente accentuato dall’impianto di scarico sportivo in acciaio inossidabile leggero di serie e dalle distintive prese d’aria presenti dietro i poggiatesta.

Il motore

Entrando più nello specifico, il motore boxer a sei cilindri aspirato da 4 litri riesce a sviluppare 500 CV di potenza a 9000 g/min e 450 Nm di coppia massima. È abbinato al cambio PDK a 7 marce con rapporti corti. La Porsche 718 Spyder RS impiega soli 3,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 10,9 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di 308 km/h.

Oltre a proporre 80 CV di potenza in più, impiega mezzo secondo in meno per raggiungere i 100 km/h partendo da 0 rispetto alla 718 Spyder standard. Il cambio a doppia frizione, unico disponibile per questo nuovo modello, può essere gestito anche attraverso le palette posizionate dietro al volante. In alternativa, il conducente può usare il selettore dal design ergonomico presente sulla console centrale.

A parte il powertrain più potente, anche il peso inferiore contribuisce a migliorare le prestazioni. La nuova vettura pesa soli 1410 kg, ossia 40 kg in meno della 718 Spyder con PDK e 5 kg in meno della 718 Cayman GT4 RS.

Il design

Il frontale è quasi identico a quello della Cayman GT4 RS. Presenta un cofano realizzato in CFRP e un’ampia presa d’aria sopra il paraurti. I due condotti NACA migliorano il raffreddamento dei freni senza influire negativamente sul coefficiente di resistenza aerodinamica.

Non mancano uno spoiler anteriore al labbro leggermente più corto e uno spoiler posteriore a coda d’anatra. Tutti i componenti aerodinamici sono coordinati in modo complesso per mantenere l’equilibrio aerodinamico e garantire la massima stabilità di guida alle alte velocità.

La nuova Porsche 718 Spyder RS dispone di una capote leggera monostrato ad azionamento manuale, composta da due parti: una vela solare e un deflettore meteorologico. Il telaio utilizza componenti della 718 Cayman GT4 RS e della 718 Spyder ed è stato progettato per assicurare il massimo piacere di guida sulle strade tortuose.

Di serie troviamo il sistema Porsche Active Suspension Management (PASM) con messa a punto sportiva e ribassato di 30 mm. Da notare anche la presenza del Porsche Torque Vectoring (PTV) con differenziale meccanico a slittamento limitato, cuscinetti delle sospensioni con giunti sferici e cerchi in alluminio forgiato da 20”.

L’abitacolo

L’abitacolo è stato reso più funzionale ed ergonomico e presenta un volante sportivo RS rivestito in Race-Tex e con marcatura gialla a ore 12, dei sedili avvolgenti standard realizzati in CFRP leggero con finitura in tessuto di carbonio e supporto laterale, dei coprisedili in pelle nera e con un centro traforato Race-Tex e tanto l’altra ancora.

La nuova Porsche 718 Spyder RS sarà presentata al pubblico a giugno in occasione del 75° anniversario di Porsche Sports Cars a Stoccarda-Zuffenhausen e successivamente al Goodwood Festival of Speed 2023.