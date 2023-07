Porsche 718 Cayman GT4 RS: debutta il nuovo kit Manthey per la sportiva [FOTO]

Con una potenza di 500 CV e un record di percorrenza sul famoso circuito del Nurburgring di 7:03.121 minuti, la Porsche 718 Cayman GT4 RS – equipaggiata con il kit Manthey – si distingue come un’auto sportiva per eccellenza, superando di 6,179 secondi la stessa vettura senza però il kit.

Il fascino di questa Porsche risiede nella sua affinità con la pista grazie al kit Manthey, concepito per l’utilizzo in contesti di track day. Il nuovo pacchetto è frutto della collaborazione tra gli ingegneri di Porsche Motorsport e gli specialisti della Nordschleife di Manthey. È possibile trovare questi componenti omologati per la strada nei Centri Porsche di tutto il mondo.

Sono state apportate diverse modifiche aerodinamiche

Da uno sguardo attento si notano le varie modifiche aerodinamiche che contraddistinguono il kit Manthey per la 718 Cayman GT4 RS. A partire dai flap e dalle nuove prese d’aria Air Curtain con flap di Gurney sul passaruota, fino ad arrivare al nuovo sottoscocca in carbonio con diffusori. Tutto è stato studiato per migliorare la deportanza anteriore.

L’aumento della deportanza sull’asse posteriore è garantito dalla più larga ala posteriore, arricchita da una nuova pala aerodinamica e da piastre terminali ingrandite, regolabili su quattro posizioni. Questa robusta vettura sportiva è stata rafforzata per sopportare le forze aerodinamiche, rifinendo la carrozzeria del cofano motore posteriore con una finitura a trama di carbonio. L’aggiunta finale è quella degli aero-dischi in CFRP sulle ruote posteriori, riducendo le turbolenze e completando il pacchetto aerodinamico.

Non è solo l’estetica a primeggiare in questa speciale Porsche, ma anche le performance sul campo. Per la 718 Cayman GT4 RS, la casa di Stoccarda ha ideato delle sospensioni innovative con molle coilover e assetto rovesciato, adattabile per l’uso in pista.

Il kit comprende un set di tubi dei freni con guaine in acciaio, garantendo una pressione precisa ed un’ottima erogazione della forza frenante. Se si vuole portare la vettura al livello successivo, sono disponibili optional delle pastiglie dei freni da competizione e dei ganci traino pensati per l’uso nei tracciati. Se si desidera invece incrementare le performance, il kit può essere esteso con un attacco per lo spoiler posteriore in CFRP, aumentando ulteriormente la deportanza sull’asse posteriore.

È stata guidata sul Nurburgring da Jörg Bergmeister

La bellezza visiva della Porsche 718 Cayman GT4 RS è arricchita da prese d’aria opzionali e deflettori sui passaruota con finitura a trama di carbonio. A confermare l’efficienza di questo kit Manthey è la recente prova effettuata sul Nürburgring, palcoscenico tradizionale per i veicoli sportivi del brand tedesco. La vettura, guidata dall’ambasciatore del marchio Porsche Jörg Bergmeister, ha concluso il percorso di 20,8 km in 7:03.121 minuti.

Il lancio in Europa del nuovo kit è previsto per dicembre, seguito da altri mercati. La garanzia del costruttore per la sportiva rimane invariata.