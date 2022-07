Porsche 550 Spyder del 1956 ritrovata in un fienile

Una Porsche 550 Spyder del 1956, rara e pregiata vettura desiderata dai collezionisti di tutto il mondo, è stata ritrovata in un fienile situato nella campagna svizzera. Questo “tesoro” su quattro ruote, prodotto solo in 90 esemplari, è stata guidata da Rita Rampinelli, Heinz Schiller e da Jo Siffert, prima di essere abbandonata per tantissimi anni in questo fienile.

Nata come una 550 di serie, nel corso degli anni aveva subito numerose modifiche – come ad esempio un nuovo motore e una carrozzeria RS60 – che l’hanno resa ancora più competitiva nelle competizioni.

Porsche 550 Spyder: prezzi alle stelle

Il prezzo di questo modello negli ultimi anni è salito in maniera esponenziale, basti pensare che una 550A del 1958 è stata venduta per l’astronomica cifra di 5,17 milioni di dollari (circa 4,95 milioni di euro secondo il cambio attuale).

Porsche 550 Spyder: l’auto di James Dean

La Porsche 550 Spyder salì all’onore delle cronache a causa di James Dean: il celebre attore di Hollywood perse infatti la vita in un incidente proprio mentre si trovava al volante di una 550 Spyder di sua proprietà. La vettura monta un propulsore a motore centrale flat-four Porsche Carrera da 1.498 cc e 110 CV.

Il suo assetto basso e la sua aerodinamica l’hanno resa perfetta perle competizioni, non ha caso ha collezionato vittorie dalla 24 Ore di Le Mans alla Carrera Panamericana, senza dimenticare la Corsa dell’Eifel del Nurburgring, la Targa Florio e altre tantissime competizioni.

All’asta il prossimo settembre

E’ ancora avvolto nel mistero il motivo per cui questa vettura si trovava nascosta in un fienile. Quello che è certo è che verrà messa all’asta da Gooding & Company il prossimo 3 settembre 2022, in occasione del Concorso d’Eleganza di Hampton Court Palace.