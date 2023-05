Ponte sullo Stretto di Messina: per la sua costruzione serviranno 13,5 miliardi di euro

Il Ponte sullo stretto di Messina è una delle priorità del Governo di Giorgia Meloni. Oggi in aula a Montecitorio approda il DL che dopo l’approvazione ricevuta ieri dalle commissioni dovrà essere approvato dal Parlamento. L’obiettivo è quello di iniziare i lavori entro l’estate del 2024. Nelle scorse ore si è saputo esattamente quanto costerà realizzare questa imponente opera.

13,5 miliardi di euro è il costo per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina

Per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina serviranno 13,5 miliardi di euro. Lo ha confermato il Ministero dei Trasporti nelle scorse ore attraverso il sottosegretario Edoardo Rixi che ha parlato alle commissioni riunite. Il Governo ha confermato che quello è il costo massimo e che non ci saranno ulteriori aumenti proprio grazie ad alcune norme inserite nel DL che eviteranno ulteriori esborsi considerato che negli ultimi anni i materiali per questo tipo di lavoro è aumentato di oltre il 40 per cento.

Nel 2011 il costo era di 8,5 miliardi, quindi è salito da 8,5 miliardi a 13 miliardi complessivamente. A questa somma poi andranno aggiunti altri 1,1 miliardi di euro per le opere complementari che riguardano strade e ferrovie sia dal lato Sicilia che da quello della Calabria. Al momento le coperture per l’intera opera non sono state individuate queste saranno stabilite con la legge di Bilancio.

Le opposizioni sono pronte a dare battaglia mentre il governo evidenzia come si proceda ormai spediti verso l’avvio dei lavori che come detto se non ci saranno particolari ritardi dovrebbero iniziare entro la fine dell’estate del 2024.