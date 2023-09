Polestones 01: ecco il SUV cinese disegnato da Pininfarina

Polestones è una casa automobilistica cinese nata da poco. L’azienda nelle scorse ore ha rivelato la sua prima auto. Si tratta di un SUV a 7 posti che presenta un design che ricorda quello della Land Rover Defender. Il Polestones 01, o come è noto in Cina, il Jishi 01, sarà disponibile in due diverse lunghezze e con una scelta di configurazioni a sei o sette posti.

Polestones 01: ecco il crossover cinese che assomiglia alla Land Rover Defender

Polestones 01 dispone di due motori elettrici, uno su ciascun asse, in combinazione con un motore a benzina turbocompresso da 1,5 litri nel ruolo di range extender. Secondo quanto riportato dai media cinesi, la potenza totale è di 350 kW, la coppia massima è di 750 Nm e l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,5 secondi.

L’autonomia con una singola carica dovrebbe essere di 234 km sul ciclo CLTC. Tuttavia, con il motore a benzina che funge da generatore, l’autonomia aumenta a 1.113 km. La batteria è fornita da Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) e ha una capacità di 56 kWh. L’interno di questo modello è elegante e minimalista.

Inoltre questa auto spicca per disporre di una buona dose di tecnologia di ultima generazione. In Cina la versione entry level parte da 48 mila dollari. Nonostante sia una startup questa azienda per la realizzazione di questo veicolo si è avvalsa di fornitori di alto livello. Tra questi citiamo Bosch, CATL, Continental e Valeo e, come abbiamo detto poc’anzi anche Pininfarina che ha curato gli esterni e gli interni. Insomma un modello che in Cina di sicuro potrebbe avere una ottima carriera. Difficilmente però la vedremo dalle nostre parti.