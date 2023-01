Polestar 2 restyling: novità, batteria, prezzi

Polestar ha tolto i veli alla Polestar 2 rinnovata. Un restyling che nasconde importanti aggiornamenti sotto un aspetto leggermente ridisegnato. Le novità più importanti includono nuovi motori elettrici, il passaggio alla trazione posteriore per i modelli monomotore e un nuovo pacco batterie. Quest’ultimo promette fino a 635 km di autonomia stimata (WLTP). Con questo restyling l’elettrica svedese punta a consolidare il suo successo, visto che la Polestar 2 in uscente ha venduto più di 100.000 unità in 27 mercati dalla sua introduzione nel 2019.

Le novità estetiche della Polestar 2 2023

Partendo dall’esterno, le modifiche si concentrano sulla griglia in tinta con la carrozzeria, che ora si chiama “SmartZone” (la stessa che ha debuttato sulla Polestar 3) e che integra la maggior parte dei sensori ADAS. Il resto della carrozzeria rimane invariato, mentre per i cerchi in lega arrivano nuovi design. Polestar non menziona alcun aggiornamento interno, ma tutti gli allestimenti dispongono ora di più funzionalità ADAS e ricarica del telefono wireless di serie.

Nuova batteria, autonomia estesa

La nuova Polestar 2 2023 beneficia di una nuova batteria da 82 kWh fornita da CATL che supporta una ricarica rapida da 205 kW CC e riduce le emissioni di carbonio di 1,1 tonnellate per auto rispetto al modello precedente. L’autonomia WLTP è stata aumentata a 635 km per il modello monomotore e fino a 592 km per la versione bimotore con lo stesso pacco batterie.

Gli acquirenti europei hanno anche l’opzione di una Polestar 2 monomotore di gamma standard con una batteria più piccola da 69 kWh, di LG Chem, che garantisce fino a 518 km di autonomia.

Polestar 2: le novità meccaniche

Un altro punto forte del modello rinnovato sono i nuovi motori elettrici. Le versioni entry-level sono ora a trazione posteriore, anziché anteriore, con un nuovo motore a magneti permanenti e inverter in carburo di silicio che produce 295 CV e 490 Nm di coppia. Ciò rappresenta un aumento di 67 CV e 160 Nm di coppia rispetto al modello FWD uscente. Di conseguenza, lo sprint da 0 a 100 km/h viene ora completato in 6,2 secondi, ovvero 1,2 secondi più veloce di prima.

Allo stesso modo, le varianti AWD a doppio motore beneficiano di una configurazione posteriore, combinando lo stesso motore montato posteriormente con un nuovo motore asincrono nella parte anteriore che si disinnesta completamente quando non è necessario. La potenza combinata è di 416 CV (310 kW / 422 CV) e 740 Nm (546 lb-ft) di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h (0-62 mph) in 4,5 secondi. Si tratta di 13 CV (10 kW / 13 CV) e 80 Nm (59 lb-ft) in più rispetto alla precedente Polestar 2 AWD.

Performance Pack

Per chi desidera più potenza, c’è il Performance Pack opzionale che aumenta la potenza combinata fino a 469 CV, proprio come la BST Edition a produzione limitata, e migliora lo 0-100 km/h a 4,2 secondi. Oltre alla grinta in più, il Performance Pack aggiunge freni Brembo, esclusivi cerchi in lega forgiati da 20 pollici e un set di ammortizzatori Öhlins Dual Flow Valve.

Per quanto riguarda le novità del telaio, senza entrare in dettagli specifici, Joakim Rydholm, Head of Chassis Development di Polestar, ha affermato che la Polestar 2 rinnovata è “un’auto ancora più divertente e agile, che conserva la sua compattezza e il suo completo senso di controllo, mentre allo stesso tempo diventa più matura con un maggiore comfort”.

I prezzi

La Polestar 2 2023 è già disponibile nei mercati europei, con le prime consegne previste nel terzo trimestre di quest’anno. Il prezzo parte da 50.190 euro per il modello RWD di gamma standard, salendo a 64.690 euro per l’ammiraglia AWD ad autonomia estesa, con il Performance Pack.