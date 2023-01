Polestar 2: le foto del restyling

Polestar ha tolto i veli alla Polestar 2 rinnovata. Un restyling che nasconde importanti aggiornamenti sotto un aspetto leggermente ridisegnatoi. Le novità più importanti includono nuovi motori elettrici, il passaggio alla trazione posteriore per i modelli monomotore e un nuovo pacco batterie. Quest’ultimo promette fino a 635 km di autonomia stimata (WLTP). Con questo restyling l’elettrica svedese punta a consolidare il suo successo, visto che la Polestar 2 in uscente ha venduto più di 100.000 unità in 27 mercati dalla sua introduzione nel 2019.