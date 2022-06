Viritech, un’azienda britannica specializzata in propulsori a idrogeno, ha svelato la sua nuova hypercar Appricale, con un powertrain alimentato da idrogeno, 1.073 CV, un peso inferiore a 1.000 kg e una carrozzeria firmata Pininfarina. La Pininfarina Viritech Apricale ha debuttato al Goodwood Festival of Speed, in anticipo sul suo lancio sul mercato che avverrà all’inizio del 2024.

Pininfarina Viritech Apricale: i serbatoi di idrogeno dentro la monoscocca in carbonio

Grazie alla tecnologia Graph-Pro di Viritech, che utilizza compositi leggeri e un sistema di resina abilitato al grafene, i serbatoi di idrogeno diventano un componente strutturale del telaio monoscocca in fibra di carbonio. Le “celle a combustibile da centinaia di kW” e le minuscole “celle della batteria agli ioni di litio ad alta potenza”, da 6 kWh, forniscono energia a due motori elettrici (uno su ciascun asse).

560 km di autonomia con un solo rifornimento

L’autonomia prevista è di 560 km con un rifornimento dei serbatoi di idrogeno da 700 bar e 5,4 kg. Matt Faulks, ex ingegnere di F1 e co-fondatore di Viritech, ha affermato che l’obiettivo era mantenere il peso basso e renderla soprattutto divertente da guidare. Per questo la Pininfarina Viritech Apricale è dotata di sospensioni a doppio braccio oscillante, anteriori e posteriori, con barre di torsione azionate da tirante. I freni montano dischi in carbonio composito da 390 mm con pinze AP Racing.

Il sistema ha una potenza totale di 1.088 CV e 1.000 Nm di coppia. Secondo Viritech, il modello accelererà da 0-97 km/h (0-60 mph) in meno di 2,5 secondi e la sua velocità massima supererà i 322 km/h.

Pininfarina Viritech Apricale: look ridisegnato

L’hypercar a idrogeno è stata completamente ridisegnata rispetto alla versione precedente, vista nel 2021. Mantiene il parabrezza ma ora si presenta con un nuovo look, fari a LED aggressivi, prese del paraurti più grandi e un’ala in stile F1. Nella parte posteriore troviamo sottili luci posteriori a LED, uno spoiler integrato, doppie alette sulla linea del tetto e un motivo a nido d’ape sul paraurti posteriore verniciato in blu, che sembra un enorme diffusore. L’hypercar misura 4.550 mm in lunghezza, 1.900 mm in larghezza e 1.150 mm in altezza.

La serie limitata arriverà nel 2024

La Viritech Apricale sarà prodotta in un numero limitato di 25 esemplari con l’aiuto di Pininfarina. Autocar riferisce che il prezzo del modello sarà vicino a 1,5 milioni di sterline (… milioni di euro), tasse escluse. Le consegne inizieranno all’inizio del 2024, dopo numerosi test e l’inizio della produzione nel 2023.