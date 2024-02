Pininfarina mostra la sua visione del futuro attraverso l’Enigma GT

Pininfarina ha scelto di fare il suo ingresso al Salone di Ginevra 2024, presentando una concept car molto intrigante: la nuova Pininfarina Enigma GT. Questa casa di design italiana rinomata e ammirata ha colto l’opportunità offerta da questo evento internazionale per mostrare al mondo la propria visione del futuro.

Pininfarina ha deciso di condividere la sua visione del futuro con il mondo attraverso la nuova Enigma GT

La Pininfarina Enigma GT rappresenta un’interpretazione rivoluzionaria del concetto di Gran Turismo (GT), fondendo caratteristiche uniche e un’ampia gamma di tecnologie all’avanguardia. In primo luogo, il veicolo si distingue per il suo design futuristico, con particolare attenzione all’aerodinamica. Il parabrezza continuo e avvolgente, insieme ai parafanghi anteriori scolpiti, sottolinea la sua silhouette audace. Il sistema di propulsione, che vedremo in seguito, è disposto secondo uno schema posteriore-centrale, ottimizzando l’avantreno per una maggiore aerodinamicità. Gli elementi aerodinamici attivi consentono al veicolo di adattarsi alle diverse condizioni di guida, garantendo un coefficiente aerodinamico di soli 0,24.

Passando all’interno, l’Enigma GT accoglie i passeggeri in un ambiente futuristico e digitalmente connesso. Dotata di quattro posti in configurazione 2+2, l’abitacolo presenta un cruscotto dominato da uno schermo OLED che funge da quadro strumenti e sistema multimediale. Il volante multifunzione offre comandi touch, mentre la vettura offre anche una modalità di guida autonoma. I materiali sostenibili, come quelli utilizzati per i sedili, sottolineano l’impegno per la sostenibilità.

Spostandoci alla parte meccanica, l’Enigma GT adotta una soluzione di propulsione ibrida molto interessante. Alimentato da un motore V6 da 2,5 litri a idrogeno, conosciuto come motore a idrogeno caldo, e da un motore elettrico sull’asse anteriore, il veicolo offre una potenza combinata di 325 kW (442 CV). La trazione integrale consente accelerazioni rapide, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.

Infine, resta aperta la possibilità che la Pininfarina possa sviluppare una versione di produzione di questo affascinante modello concettuale. Sebbene l’azienda non escluda apertamente questa possibilità, non la conferma neanche. Tuttavia, sottolinea che la Enigma GT riflette la sua visione del futuro, lasciando la porta aperta a potenziali sviluppi futuri.