Pininfarina presenta la Pura Vision, il concept di un SUV elettrico di lusso

Pininfarina, il celebre studio di design italiano, ha svelato la Pura Vision, un concept car che anticipa la sua visione di un SUV elettrico di lusso, basato sulla filosofia di design PURA. La vettura sarà presentata in anteprima mondiale durante la Monterey Car Week, in California, insieme alla Battista Edizione Nino Farina, l’hypercar elettrica che celebra i 94 anni di storia di Pininfarina.

Pura Vision: il prototipo di crossover di lusso elettrico sarà svelato in anteprima alla Monterey Car Week

Il concept è stato concepito e sviluppato in Italia da Automobili Pininfarina, che si occupa della produzione di veicoli elettrici di lusso con il marchio Pininfarina. La Pura Vision si ispira alla tradizione progettuale di Pininfarina, reinterpretando in chiave moderna alcuni elementi distintivi delle sue creazioni più iconiche, come la Cisitalia 202 del 1947 o la Ferrari 250 GT Berlinetta del 1959.

Il concept ha una carrozzeria da SUV coupé, con un profilo elegante e dinamico, caratterizzato da una linea di cintura alta, una vetratura stretta e un tetto inclinato. Le proporzioni sono estreme, con un cofano lungo e una coda corta, che esaltano la sportività e il dinamismo del veicolo. La Pura Vision ha una lunghezza di 5.215 mm, una larghezza (con gli specchietti) di 2.147 mm e un’altezza di 1.641 mm. Il passo è di 3.200 mm.

Il frontale è dominato dalla calandra a forma di scudo, tipica delle auto Pininfarina, che integra il logo luminoso e le prese d’aria per il raffreddamento delle batterie. I fari sono a LED circolari e richiamano quelli della Cisitalia 202. Il paraurti è dotato di una barra di spinta e di protezioni per le griglie. La vista laterale evidenzia le linee pulite e fluide della carrozzeria, che creano un contrasto tra le superfici piene e quelle vuote.

Le portiere sono a tre aperture senza montanti, che facilitano l’accesso all’abitacolo. I cerchi sono in lega dal disegno classico e hanno un diametro di 22 pollici. La parte posteriore è caratterizzata da uno spoiler integrato nel lunotto e da un gruppo ottico orizzontale che attraversa tutta la coda. Il paraurti ospita due terminali di scarico fittizi e un diffusore aerodinamico.

L’abitacolo della Pura Vision è stato progettato per offrire il massimo comfort e lusso ai passeggeri. L’auto può ospitare fino a cinque persone su sedili sagomati rivestiti in pelle. Il cruscotto è minimalista e digitale, con uno schermo curvo che funge da quadro strumenti e sistema multimediale. Il volante è a tre razze con comandi integrati. La console centrale è dotata di un selettore della modalità di guida, di un vano portaoggetti con ricarica wireless per lo smartphone e di un bracciolo con due portabicchieri.