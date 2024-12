Nel corso della Monterey Car Week 2024, Automobili Pininfarina ha presentato la Battista Targamerica, un’hypercar elettrica che trae ispirazione dalla leggendaria Ferrari Testarossa Spider, creata da Pininfarina per celebrare i 20 anni di presidenza di Gianni Agnelli alla Fiat nel 1986. Questo omaggio si riflette nella carrozzeria color Argento Liquido con dettagli in Iconica Blu, richiamando l’eleganza e la semplicità dell’originale. Le linee orizzontali del vano bagagli posteriore sono un ulteriore tributo al design della Testarossa Spider.

Un capolavoro artigianale su misura

Commissionata da un rinomato collezionista e attuale proprietario di una Battista, la Targamerica rappresenta la prima hypercar elettrica “coach-built” di Automobili Pininfarina. Il processo di sviluppo, durato un anno, ha visto una stretta collaborazione tra il cliente e il team di design, culminando in un veicolo che riflette appieno la personalità e gli interessi del proprietario. Tra le personalizzazioni spicca un umidificatore per sigari in vetro e alluminio, integrato tra i sedili, che si illumina in base alla modalità di guida selezionata.

Prestazioni elettrizzanti

Sotto la raffinata carrozzeria, la Battista Targamerica mantiene le impressionanti specifiche tecniche della versione coupé. Dotata di quattro motori elettrici indipendenti alimentati da una batteria da 120 kWh, eroga una potenza complessiva di 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia. Queste caratteristiche le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di due secondi e di raggiungere una velocità massima superiore ai 300 km/h, posizionandola tra le auto più veloci al mondo.

Un debutto esclusivo alla Monterey Car Week

La Battista Targamerica ha fatto il suo debutto mondiale al The Quail, A Motorsport Gathering, durante la Monterey Car Week lo scorso agosto, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti di tutto il mondo. Dopo la presentazione, l’esemplare unico è entrato a far parte di una delle più prestigiose collezioni private di auto ad alte prestazioni.

Un futuro elettrico per le hypercar

Con la Targamerica, Automobili Pininfarina ha voluto dimostrare le infinite possibilità offerte dalla propulsione elettrica nel segmento delle hypercar. Questo esemplare unico non solo celebra l’eredità del marchio, ma rappresenta anche un passo avanti verso un futuro sostenibile, senza compromettere lusso, prestazioni e personalizzazione.